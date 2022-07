V NHL zdaj ne bi smeli dovoliti nastopov ruskih hokejistov

Dominik Hašek sodi med najboljše vratarje evropske hokejske zgodovine, njegov delež k zlati olimpijski kolajni češke reprezentance na izjemnem turnirju v Naganu, leta 1998, ko so prvič dotlej zaradi OI prekinili sezono v NHL, je bil izjemen.« Hašek je vrsto let blestel v tej najmočnejši hokejski ligi na svetu, vidne sledi je zapustil tudi v Moskvi pri slovitem Spartaku.

Besede tega upokojenega češkega hokejista, doma iz Pardubic, ohranjajo tako posebno težo v domačih in tudi ruskih hokejskih krogih. Zato so ga pri Match TV, športnem kanalu ruske javne televizije, povabili k pogovoru, mu poslali več vprašanj, a odgovorov nato niso objavili. Povod pogovora je bila nova pogodba češkega reprezentanta Dmitrija Jaškina v KHL, ki se ji je Hašek pred dnevi močno zoperstavil: »Jaz bi češkim državljanom, ne le športnikom, prepovedal delati v Rusiji, saj pri tem delajo za državo, ki je napadla Ukrajino in povzročila tisoče in tisoče nedolžnih žrtev,« je bil jasen ter v naslednjih odgovorih zapisal, da ne razume ruskih športnikov, ki niso nikdar javno izrekli kritike na napad Ukrajine (»Z izjemo ene nogometašice niso zasledil še nikogar, ki bi o tem kaj dejal ... Se bojite Vladimirja Putina ali pa ga podpirate?«). Odpovedal bi pogodbe vsem ruskim hokejistom v NHL, nad Aleksandrom Ovečkinom, ki ima na facebook profilu Putinovo fotografijo. pa ni presenečen, saj je ta podpiral rusko politiko že ob priključitvi Krima.

Hašek ob oktobrskem gostovanju moštev iz NHL v Pragi ne bi dovolil prihoda ruskim hokejistom (»Ne bi jim smeli izdati vizuma. To je pomembno za podporo Ukrajini in varnost naših državljanov.«). Obenem pa ta 57-letnik ni zanikal svojih lepih spominov na Moskvo in Spartak: »Drži, pred 11 leti sem igral za ta veliki klub, pri katerem so nekoč igrali številni legendarni hokejisti, denimo Vjačeslav Staršinov, Aleksandr Jakušev itn. V lepem spominu sem si ohranil soigralce, spremljevalni štab, navijače. In zato vas še posebej prosim: pomagajate ustaviti agresijo na Ukrajino. Kot nekdanji spartakovec bi bil na vas zelo ponosen!«