V Oslu za Peking najprej z Danci

Slovenska hokejska reprezentanca bo konec avgusta sodelovala na kvalifikacijskem turnirju za olimpijske igre v Pekingu 2022. Prvo tekmo bodo Slovenci v Oslu igrali proti Dancem v četrtek, 26. avgusta, ob 15. uri, so sporočili iz Hokejske zveze Slovenije.



Kvalifikacijski turnir bo potekal med 26. in 29. avgustom. Zdaj je znan spored tekem skupine F v Oslu, so sporočili iz zveze. Po uvodni tekmi z Danci bodo Slovenci dan pozneje ob 21. uri igrali z domačini Norvežani, zadnja tekma turnirja jih čaka v nedeljo, 29. avgusta, ob 12. uri proti Južni Koreji. Vse tekme bodo igrali v dvorani Jordal Amfi v Oslu.



Iz skupine v Oslu se bo na OI v Pekingu 2022 uvrstila le zmagovalka.



Poleg skupine F na Norveškem bosta hkrati potekali še tekmovanji v kvalifikacijskih skupinah D in E. V skupini D v Bratislavi so poleg Slovaške še Belorusija, Avstrija in Poljska, v skupini E v Rigi pa poleg Latvije še Francija, Italija in Madžarska. Tudi iz teh dveh skupin se bosta na igre uvrstili le zmagovalki.

Tri zmagovalke kvalifikacijskih skupin pa bodo tudi zadnje udeleženke iger na Kitajskem. Tam bo na moškem hokejskem turnirju nastopilo 12 ekip, v skupini A so že Kanada, ZDA, Nemčija in gostiteljica Kitajska, v skupini B Rusija, Češka, Švica ter eden od kvalifikantov, v skupini C pa sta ob Finski in Švedski še dve prosti mesti za kvalifikanta.



Urnik tekem na turnirju v Oslu:



četrtek, 26. avgust:



15.00 Danska – Slovenija

19.00 Južna Koreja – Norveška



petek, 27. avgust:



17.00 Danska – Južna Koreja

21.00 Norveška – Slovenija



nedelja, 29. avgust:



12.00 Slovenija – Južna Koreja

16.00 Norveška – Danska

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: