V Pekingu, kot kaže, tudi hokejisti iz NHL

Hokejisti iz NHL, najmočnejšega prvenstva na svetu, kjer uspešno igra tudi Slovenec Anže Kopitar, bodo nastopili na olimpijskem turnirju prihodnje leto v Pekingu. Kot je razkril predsednik Mednarodne hokejske zveze (IIHF) Rene Fasel, so z ligo NHL blizu dogovora za nastop na zimskih olimpijskih igrah.



Fasel je sinoči ob finalu svetovnega prvenstva v Rigi dejal: »Smo blizu dogovora. Verjamem, da bomo imeli končno potrditev naslednji teden. Morda bomo za dogovor potrebovali nekaj dni več. Bomo videli.«



Vodstvo lige NHL za olimpijski turnir leta 2018 v Pjongčangu ni prekinilo tekmovanja za Stanleyjev pokal in dovolilo igralcem nastopiti v Južni Koreji. To se je pozneje izkazalo kot velika napaka, saj je ameriška reprezentanca izpadla že na začetku turnirja, Kanada pa je ob odsotnosti najboljših igralcev klonila v polfinalu proti Nemčiji.



Tudi druge reprezentance imajo hokejiste v najmočnejši ligi na svetu, vendar pa ekipi ZDA in Kanade bolj slonita na njih kot preostale ekipe.



»Zame osebno je olimpijski turnir rezerviran za najboljše hokejiste na svetu. In tako mora tudi ostati,« je še dejal Fasel v Rigi, kjer so sinoči naslov svetovnega prvaka osvojili Kanadčani. V finalu so v Latviji po podaljšku premagali Finsko s 3:2. Bron je osvojila reprezentanca ZDA.

Preberite še:

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: