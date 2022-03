V podaljšku končali niz treh zmag

Hokejisti Los Angeles Kings so v NHL po podaljšku doma izgubili proti San Joseju s 3:4. Čeh Tomaš Hertl je dvoboj odločil po minuti in 13 sekundah dodatka. Anže Kopitar je v 21 minutah in 27 sekundah na ledu za domače sprožil tri strele in ostal brez točke, njegova ekipa pa je končala niz treh zmag.

Brent Burns in Nick Bonino sta dosegla gola z igralcem več na ledu za goste, Erik Karlsson pa je na prvi tekmi po operaciji konec januarja zbral dve podaji. Vratar gostov Zach Sawchenko je za svojo prvo zmago v NHL zaustavil 33 strelov domačih. Premagali so ga Trevor Moore, ki je imel še dve podaji, ter Andreas Athanasiou in Phillip Danault, ki sta imela še po eno podajo.

Čuvaj mreže domačih Jonathan Quick je imel 26 obramb. Zadnji gol v rednem delu je prejel minuto in 21 sekund pred koncem zadnje tretjine, ko je na 3:3 izenači Rus Aleksander Barabanov. Gostitelji so sicer povedli s 3:1, ko je sredi druge tretjine zadel Moore.