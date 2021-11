V ponovitvi bitke za vzhod je spet grmelo v mreži NY Islanders

Tokrat so bili dvakratni zaporedni osvajalci Stanleyjeva pokala prepričljivejši in Newyorčane, ki v tej sezoni še niso odigrali niti ene domače tekme, ugnali s 4:1 pred svojimi navijači. Andrej Vasilevski je na Floridi zbral 25 obramb, Anthony Cirelli pa je bil strelec odločilnega gola v obračunu, ki je bil napet kot struna. Cirelli je zadel za 2:1 kmalu po izteku »power playa« 37,3 sekunde pred koncem prve tretjine. V drugih 20 minutah je prišlo do več prerivanj in tudi pretepa, v katerega je bil udeležen ravno Cirelli, ki se je pomeril z Brockom Nelsonom. Prvi je moral počivati kar 10 minut, nato je v zadnji tretjini moral z ledu po tem, ko ga je v obraz zadel plošček. Za branilce naslova so zadeli še Mathieu Joseph, Brayden Point in Steven Stamkos, bliski pa so se spet izkazali v obrambi, ki na sedmih od zadnjih osmih tekem ni prejela več kot dveh golov.

»Branimo se, tako si omogočiš priložnost, da prideš do točk,« se je glasil komentar domačega stratega Jona Cooperja. Mathew Barzal je ob tretjem zaporednem porazu dosegel edini gol za otočane, pri katerih je Semjon Varlamov ustavil 24 strelov. To je bila že 12. od skupno 13 zaporednih gostujočih tekem na začetku sezone za Newyorčane, ki bodo prvič pred svojimi navijači v novi dvorani UBS Arena končno zaigrali v soboto zvečer proti Calgary Flames.

Sinoči je šlo tudi za ponovitev letošnjega konferenčnega finala, Tampa je odločilno sedmo tekmo junija dobila z minimalnih 1:0. Newyorški branilec Zdeno Chara se je z napadalcem Tampe Patom Maroonom spopadel takoj po prvem sodniškem metu in Slovak je moral počivati 10 minut, enako velja za floridskega novinca Borisa Katchouka, ki je bil udeležen v prerivanje v zadnji tretjini.

Na drugi tekmi večera je bilo bolj napeto, saj je Zach Werenski za vodstvo Columbus Blue Jackets proti Detroit Red Wings zadel dobro minuto pred koncem, potem ko je s svojim prvim golom v ligi NHL izid izenačil Jegor Činahov in svojemu moštvu pomagal do zmagovitega preobrata. Končalo se je s 5:3 za moštvo iz Ohia, za katerega je Boone Jenner prispeval gol in podajo, zadela pa sta tudi Adam Boqvist in Alexandre Texier. Za rdeča krila so zadeli Dylan Larkin, Michael Rasmussen in Lucas Raymond. V drugi tretjini je Detroit vodil z 2:0, v zadnji pa s 3:2, a je Činahov izenačil 4:18 minute pred koncem. Jakub Voraček je vknjižil novo točko s podajo in je zdaj točko dosegel na vsaki od zadnjih šestih tekem. V domačih vratih je Elvis Merzlikins ustavil 24 strelov.

Ponedeljkovi izidi:

Columbus Blue Jackets : Detroit Red Wings 5:3

Tampa Bay Lightning : New York Islanders 4:1