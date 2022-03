VSV si je za tekmeca v četrtfinalu izbral ljubljanske zmaje

Potem ko smo v petek dobili zadnja dva četrtfinalista, Orle iz Znojma in KAC iz Celovca, so prve tri ekipe rednega dela že izbrale tekmece. VSV Beljak je kot drugi iz rednega dela izbral Ljubljančane, ti so prvi del sezone končali na šestem mestu. Prvi so izbirali najboljši Salzburžani in za nasprotnike vzeli Znojmo, za parom VSV – SŽ Olimpija pa je madžarski Fehervar izbral Pustertal. Zadnji par četrtfinala je ostal Vienna Capitals – KAC.

V četrtfinalu bodo igrali po sistemu na štiri zmage, prve tekme bodo v sredo, 9. marca.

V ponovitvi finala KAC ekspresno v končnico

Hokejisti v ligi ICEHL so ta teden igrali dodatne kvalifikacije za uvrstitev v četrtfinale. V njih so sodelovala moštva, ki so bila po rednem delu na mestih od sedem do deset. Že po dveh tekmah sta si končnico zagotovila KAC Celovec in Orli Znojmo. Prvih šest, tudi ljubljanska SŽ Olimpija, je imelo uvrstitev v končnico zagotovljeno neposredno.

Para dodatnih kvalifikacij sta bila KAC Celovec – Bolzano in Graz99ers – Orli Znojmo. Celovčani, lanski zmagovalci tega tekmovanja, so v obračunu lanskih finalistov napredovali v končnico že po dveh tekmah. Potem ko so na prvi doma v sredo zmagali s 3:2 po podaljšku, so danes v gosteh slavili kar s 7:0.

Več dela so imeli češki hokejisti, saj je današnjo drugo tekmo odločil podaljšek, odločilni gol za 5:4 pa je dosegel Sebastian Gorčik v 88. minuti. Tudi prvi dvoboj Znojma in Gradca se je končal po dodatnem delu igre šele v 70. minuti s 3:2. Prvih šest rednega dela, Salzburg, VSV Beljak, Fehervar, Vienna Capitals, Pustertal in SŽ Olimpija, je imelo ta teden prosto, saj so čakali na razplet dodatnih kvalifikacij. Četrtfinalni dvoboji, igrali bodo po istemu na štiri zmage, se bodo začeli v sredo, 9. marca. SŽ Olimpija bo prvo domačo tekmo v končnici igrala v petek, 11. marca.