V prvi tretjini zabili tri, potem le še s kazenskega strela

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige po kazenskih strelih premagali mlado ekipo Salzburga s 4:3 (3:1, 0:2, 0:0).

Jeseničani so tekmo dobro odprli in po šestih minutah vodili z 2:0 po zadetkih Erica Panceta in Jesperija Viikile. Avstrijci so v enajst minuti znižali zaostanek, ki pa ga je spet oplemenitil Sašo Rajsar v 15. minuti.

Lepo vodstvo pa je izpuhtelo v drugi tretjini, nobeni ekipi pa nato v rednem delu ni več uspelo zadeti, tako da je sledil podaljšek, temu pa še kazenski streli. Pri teh je bil mož odločitve Eetu Elo.

To je bila že 12. zmaga Jeseničanov v tej sezoni ob le dveh porazih v alpski ligi, tako da ostajajo na vrhu lestvice.

Naslednji obračun bodo Jeseničani igral v gosteh pri Feldkirchu.