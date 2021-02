V St. Louisu se je igralo po notah Kraljev

Montreal odpustil Juliena

Rezultati lige NHL

Hokejisti Los Angelesa so na gostovanju v St. Louisu potrdili status najbolj vroče ekipe lige, zmagali so z 2:1 in dosegli šesto zaporedno zmago.V vratih Kraljev je bil razpoloženi, ki je na svoji deseti tekmi sezoni ustavil 35 strelov in svoji ekipi pomagal ustaviti začetni nalet gostiteljev.Los Angeles se je pritiska otresel z goloma v drugi tretjini. Najprej je v 31. minuti zadel, ki je bil na pravem mestu ob streluin je odbiti plošček poslal v mrežo, prednost pa je v 37. minuti podvojil, ki je natančno zadel z leve strani.Domačini so častni zadetek dosegli v 59. minuti prekKapetan Los Angelesaje bil na ledu slabih 22 minut in v tem času sprožil en strel v nasprotnikov gol, vendar pa ostal pri 21 točkah v sezoni (4 goli in 17 asistenc).Kralji so z 21 točkami na tretjem mestu zahodne divizije, pred njimi sta St. Louis (22) in Vegas (23).Moštvo Montreal Canadiens je odpustilo glavnega trenerja, njegovo mesto pa bo do konca sezone zapolnil dosedanji pomočikMontreal je na 18 tekmah osvojil 22 točk in zaseda četrto mesto v severni diviziji. Kanadsko moštvo je odlično začelo sezono na in prvih dvanajstih tekmah zmagalo osemkrat, na zadnjih šestih tekmah pa je bilo uspešno le enkrat.Claude Julien je klub vodil od februarja 2017 in na večni lestvici trenerjev z največ zmagami zaseda 13. mesto (667), po številu tekem pa je na 17. mestu (1,274).»To se dogaja v vseh športih. Claude je zelo dober trener, vendar pa igralci na določeni točki potrebujejo nov glas. To sem opazil, da se je v zadnjih tednih dogajalo tudi v našem klubu,« je sporočil generalni menedžer klubaSt. Louis Blues - Los Angeles Kings 1:2 (Kopitar strel v 21:45)Florida Panthers - Dallas Stars 0:3Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes 3:0Philadelphia Flyers - New York Rangers 4:3Toronto Maple Leafs - Calgary Flames 2:1 *po podaljškuArizona Coyotes - Anaheim Ducks 4:3 *po kazenskih strelihColorado Avalanche - Minnesota Wild 2:6