V strelskem dvoboju vratar ubranil 39 strelov

Hokejisti Los Angeles Kings so v NHL vpisali domači poraz. Od dvakratnih prvakov je bila boljša kanadska zasedba Winnipeg Jets, ki je zmagala s 6:4. Nezaustavljivo oviro kraljem je predstavljal gostujoči vratar Connor Hellebuyck, ki je zbral 39 obramb za Jets, zaustavil je tudi en strel Anžeta Kopitarja.

Prvi gol na tekmi je dosegel gostujoči igralec Mark Scheifele. Vendar so si po prvi tretjini kralji priigrali minimalno prednost s 3:2, v razmaku petih minut so zadeli Artur Kalijev, Blake Lizotte in Gabriel Vilardi.

Nato je sledil mrk domačih. Adam Lowry je znižal na 2:3, Pierre-Luc Dubois pa je manj kot štiri minute pred koncem druge tretjine zadel za izenačenje 3:3. Nate Schmidt pa je nato zadel za vodstvo gostov 4:3.

Na začetku zadnje tretjine je Trevor Moore sicer zadel za izenačenje, kar pa je bil tudi zadnji gol kraljev v dvorani Crypto.com Arena. Deset minut kasneje je Axel Jonsson-Fjallby poskrbel za vodstvo 5:4 za goste, končni izid je postavil Blake Wheeler s strelom v nebranjeno mrežo.

Vratar kraljev Jonathan Quick je od zgolj 18 strelov gostujočih igralcev na domača vrata dovolil pet golov.

Kralje naslednja tekma prav tako čaka na domačem ledu, ko bodo v noči na nedeljo gostili Toronto Maple Leafs.