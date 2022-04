V Tivoliju bi bilo vse drugo razen elite risov veliko razočaranje

V nadaljevanju preberite:

Naposled! Reprezentančni hokej izven elitne skupine se tekmovalno vrača na veliko prizorišče, v torek se bo v ljubljanski dvorani Tivoli začelo, po dveh letih odpovedi, svetovno prvenstvo skupine B oziroma z uradnim nazivom divizije I skupine A. Ker so Francijo in Avstrijo zaradi izključitve Rusije in Belorusije pri Mednarodni hokejski zvezi (IIHF) administrativno preselili med elito, se bo Slovenija po novem v konkurenci Južne Koreje, Madžarske, Litve in Romunije potegovala za eno od dveh vstopnic, ki bosta vodili v ledeni raj najhitrejšega ekipnega športa na svetu. V slovenskem hokejskem svetu in širše smo tako povprašali o mislih pred velikim tekmovanjem, zanimiva mnenja so v pričujoči anketi.