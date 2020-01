V Tivoliju čakajo le še na Jeseničane

Ljubljana

Luka Zorko (levo), Anže Ropret, Kristjan Čepon in drugi Ljubljančani so izpolnili prvi ligaški cilj v sezoni. FOTO: Blažž Samec/Delo

- V Tivoliju so odkljukali prvi ligaški cilj v sezoni. V 28. kolu prvega dela Alpske lige so se hokejisti SŽ Olimpije prvi uvrstili v drugi del tekmovanja vodilne šesterice. Za osmo zaporedno zmago so Ljubljančani prepričljivo premagali Vienno II s 6:2. Iz Vipitena so se s polnim izkupičkom (5:1) vrnile tudi SIJ Acroni Jesenice.Ligaški ritem se bo nadaljeval že jutri: Olimpija bo obiskala Gardeno, Jesenice bodo gostile Linz II. Gorenjci še upajo, da bi lahko ujeli uvrstitev med najboljše, od šestega Feldkircha jih loči šest točk. Samo močno zategnjena ročna zavora pa lahko ustavi Ljubljančane na poti do prvega mesta po uvodnem delu, ki se je zanje začel slabo, po menjavi trenerjapa nadaljeval sanjsko.Za Polončiča se je prva uradna tekma v vlogi Olimpijinega trenerja razpletla s porazom na Dunaju (0:2), sobotna oddolžitev pa je bila prepričljiva. Gostje so resda prvi zadeli z igralcem več, toda razmerje sil je bilo več kot očitno v Olimpijin prid, o čemer zgovorno priča statistika strelov – 40:16.»Od poraza do zmage smo opravili veliko dela. Pot ni bila enostavna, ampak primat po prvem delu ni naš najpomembnejši cilj. Prvo mesto v drugem delu pomeni lepo izhodišče za končnico,« je ocenil Gregor Polončič. Olimpija je sijajna na gostovanjih pri moštvih z vrha lestvice, doma je imela nekaj težav s slabšimi. »Proti odličnemu Rittnu smo odigrali izvrstno tekmo. To je bila vrhunska predstava,« je trener izpostavil vrhunec in poudaril, da se lahko igra Ljubljančanov še izboljša.V ljubljanskem taboru uživajo v zmagah, tekmeci vidno zaostajajo, a popolnega zadovoljstva ni. Bilo bi, če bi se jim v prvi šesterici pridružili Jeseničani. To bi pomenilo, da bi v drugem delu odigrali še vsaj dva derbija. Po prepričljivi zmagi Gorenjcev v Vipitenu, kjer so po zaostanku stvari postavili na pravo mesto že v prvi tretjini, je še nekaj možnosti za sanjski februar. Jeseničani morajo biti v zadnjih sedmih kolih odlični, pri čemer bi utegnila biti odločilna predzadnja tekma prvega dela v Feldkirchu 29. t. m. V Podmežakli so Jeseničani zmagali s 4:0. Jutrišnja tekma z najslabšim v ligi je lahko le v službi prvega resnega izziva v finišu, četrtkove tekme v Cortini.Tekmeci Jeseničanov do konca so: Linz II (doma), Cortina, KAC II, Assiago (vsi v gosteh), Lustenau (doma), Feldkirch (v gosteh), Bregenz (doma).