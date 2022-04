V Tivoliju prva velika menjava

V novi sezoni bo direktor hokejskega kluba SŽ Olimpija Anže Ulčar, ki bo s 1. junijem na tej funkciji zamenjal Jožeta Kovača, je danes sporočil ljubljanski klub.

Nekdanji vratar Ulčar je v zadnji sezoni poleg rednih službenih obveznosti v klubu opravljal tudi delo pomočnika trenerja članske ekipe, kjer je skrbel za vratarje. Kot hokejski trener je pred tem deloval v različnih klubih in slovenski hokejski reprezentanci. Profesionalno hokejsko kariero je Ulčar začel na Bledu, jo nadaljeval pri Olimpiji, Medveščaku, Slaviji in Triglavu.

»V veliko čast mi je prevzeti direktorsko mesto HK SŽ Olimpije, kjer nas čakajo številni izzivi. Zastavili smo si visoke cilje v smeri razvoja naše hokejske akademije in vzgoje mladih hokejistov, nadaljevati želimo z rezultatskim in kakovostnim napredkom članske ekipe. Predvsem pa si želimo klub kot organizacijo popeljati še korak ali dva višje, dvigati raven organizacijske kulture in biti vzor dolgoročne stabilnosti v slovenskem hokejskem prostoru,« je dejal bodoči direktor kluba.

Jože Kovač se je od direktorske funkcije poslovil z naslovom državnega prvaka in uvrstitvijo v končnico prvenstva ICEHL. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Prepričan sem, da bo novi direktor s svojimi poslovno-marketinškimi izkušnjami in znanjem ter bogatimi hokejskimi izkušnjami klub popeljal korak naprej, tako pri članski ekipi v ligi ICE in razvoju hokejske akademije kot pri zagotavljanju dolgoročne finančne stabilnosti in prepoznavnosti našega kluba,« pa je ob tem dejal Miha Butara, predsednik državnih prvakov in slovenskih udeležencev najvišjega razreda regionalnega tekmovanja, lige ICEHL.