V Zagrebu rojeni slovaški branilec pljunil Švicarja

Čehom (na fotografiji desno Jakub Flek) je proti Švedom uspel izjemen zasuk. FOTO: Gints Ivuskans/AFP



Čehi od 0:2 do zmage s 4:2

Finci so potrdili vlogo favoritov proti Italijanom. FOTO: Ints Kalnins/Reuters

Vrstna reda na hokejskem SP v Rigi

Skupina A: Švica, Slovaška in Rusija po 9, Češka in Danska po 5, Velika Britanija in Belorusija po 4, Švedska 3.

Skupina B: Finska 10, Nemčija in ZDA po 9, Kazahstan in Latvija po 7, Kanada in Norveška po 3, Italija 0.

Švicarski hokejisti so si na svetovnem prvenstvu v hokeju na ledu elitnega razreda v Latviji hitro opomogli od torkovega šoka, ko so kar z 0:7 klonili pred Švedi. Danes popoldne so z enako razliko – 8:1 (1:0, 3:0, 4:1;10.,21.,26., 55.,37., 53.,41.45.;46.) odpravili Slovake in jim tako prizadejali prvi poraz na tem šampionatu. To je le še en dokaz, kako nepredvidljiva je postala najhitrejša moštvena igra na svetu, v kateri lahko očitno vsak (visoko) premaga vsakogar.»Kljub visokemu porazu s Švedi smo ostali samozavestni, saj smo vedeli, česa smo sposobni. Na tem bomo gradili naprej,« je razkril strelec dveh golov. Omeniti kaže gnusno potezo v Zagrebu rojenega slovaškega branilca, ki je slabih deset minut pred koncem (pri izidu 1:6) pljunil Švicarja, zaradi česar je moral predčasno v slačilnico.V derbiju skupine A so Čehi v zadnji tretjini proti Švedom nadomestili zaostanek z 0:2 in na koncu zmagali s 4:2 (0:2, 0:0, 4:0;42.,45.,49.,59.;13.,16.). Hokejisti s tremi kronami na prsih tako po štirih kolih ostajajo na dnu lestvice skupine A.V skupini B so Američani s 4:2 (2:2, 2:0, 0:0;2.,15.,32.,34.;6.,17.) premagali Latvijce, branilci naslova svetovnih prvakov Finci pa so upravičili vlogo favoritov proti Italijanom in se veselili zmage s 3:0 (2:0, 1:0, 0:0;7., 29.,9.). Naši zahodni sosedi ostajajo tako edini, ki na tem svetovnem prvenstvu niso osvojili še niti ene točke.