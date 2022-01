V živahnem derbiju zmajem prvi plen

Resda je vprašljiva verodostojnost tekmovanja, v katerem se sistem končnice spreminja sredi sezone, zdaj pa povrhu domala dva tedna ne bo povratnega dvoboja, toda dvoboj Jesenic in Olimpije je po dinamiki in živahnem dogajanju na ledu tokrat v Podmežakli presegel pričakovanja poznavalcev. Škoda, da se ni moglo zbrati več od dovoljenega števila 750 obiskovalcev.

Ljubljančani so se veselili zmage s 3:0 (1:0, 0:0, 2:0; Kapel 13., Čimžar 48., Zajc 57.) in si na stežaj odprli vrata uvrstitve v finale. Seveda bo končno odločitev ponudila povratna tekma, predvidoma bo v dvorani Tivoli 8. februarja, toda težko gre verjeti, da bi takrat zmaji na domačem ledu zapravili sinočnjo prednost.

Na ledu tudi vroča kri

Glede na vse videno pa bi bilo v tem živahnem hokejskem večeru lahko tudi drugače: Jeseničani so namreč vložili v tekmo veliko želje in energije, uprizorili nekaj zelo všečnih akcij, pri strelih pa niso bili natančni. Na drugi so se tudi Olimpijini hokejisti borili po najboljših močeh, zabili vodilni gol in z izkušnjami iz ICEHL poskusili kar najbolj nadzorovati dogajanje na ledu.

Nekaj vroče krvi je bilo v domačem taboru ob drugem prejetem golu, toda sodnika Viki Trilar in Borut Lešnjak sta po ogledu posnetka priznala zadetek in tako ocenila, da pri njem ni bilo oviranja domačega vratarja Oscarja Fröberga. Tekmo je dokončno odločil z natančnim strelom s strani Miha Zajc, ki podobno kot strelec drugega gola Tadej Čimžar v ICEHL zaradi kazni še ne sme nastopati.

Drugega finalista bo dal dvoboj Triglava in Slavije.