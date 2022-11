V zmajevem gnezdu so imeli ostrejše kremplje orli iz Beljaka

Ljubljančani so prejšnji teden igrali tri domače tekme in dobili le tri točke od možnih devetih. V tem tednu imajo na sporedu prav tako tri, od tega dve domači z Beljačani, a so v sredo tekmovalni teden začeli slabo in doživeli poraz z 2:5. Na prvem od dveh dvobojev s sosedi z druge strani Karavank bi lahko domači iztržili kaj več, toda odnesla sta jih neučinkovitost predvsem v prvi in slab začetek zadnje tretjine. Tako so morali nenehno loviti tekmece, a ko so se približali, so gostje spet zadeli in na koncu zasluženo odnesli vse tri točke.

SŽ Olimpija : VSV Beljak 2:5 (0:2, 2:1, 0:2) Dvorana Tivoli, gledalcev 700, sodniki: Groznik, Rencz (glavna), Kis-Kiraly, Zgonc. Strelci: 0:1 Sabolič (Hughes, 11.), 0:2 Collins (20.), 1:2 Kapel (Beričič, Dodero, 21.), 1:3 Lanzinger (Tomaževič, Moderer, 23.), 2:3 Simšič (K. Čepon, 26.), 2:4 Collins (42.), 2:5 Rauchenwald (Luciani, Grafenthin, 59.). Kazenske minute: SŽ Olimpija 2, VSV Beljak 8.

Prva tretjina je bila v znamenju Beljačanov, čeprav so imeli zeleno-beli celo nekaj več strelov. A priložnosti niso izkoriščali, spet ne tudi tistih ob igri z igralcem več. Drugače je bilo pri gostih: za Beljak je ob izenačenih močeh najprej zadel slovenski reprezentant Robert Sabolič, ob izteku prvega dela pa so gostje dosegli drugi zadetek celo z igralcem manj, ko so domači izgubili plošček.

Za nekaj upanja je poskrbel Rok Kapel, ki je takoj na začetku druge tretjine po dolgem času izkoristil »power play« Ljubljančanov. A manj kot dve minuti pozneje je bilo spet -2, vendar se je domačim uspelo še enkrat približati, ko je zadel Nik Simšič.

Toda nov prejeti gol že po minuti v zadnji tretjini je domače spet postavil na dva zadetka zaostanka. To razliko so neuspešno lovili v celotni zadnji tretjini, a jim ni uspelo doseči še kakšnega gola. Njihovi tekmeci pa so zmago potrdili ob koncu, ko v vratih domačih ni bilo več Anthonyja Morrona. Beljačani so se prebili na tretje mesto, Olimpija ostaja deseta. V petek bodo Ljubljančani gostovali v Linzu, v nedeljo pa bo še enkrat v Tivoli prišel VSV.

Lestvico zagotavlja SofaScore

FOTO: Voranc Vogel/Delo

FOTO: Voranc Vogel/Delo

FOTO: Voranc Vogel/Delo

FOTO: Voranc Vogel/Delo

FOTO: Voranc Vogel/Delo

FOTO: Voranc Vogel/Delo