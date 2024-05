Vancouver napredoval, Vegas se še ni predal

Hokejisti Vancouver Canucks so v prvem krogu končnice severnoameriške hokejske lige NHL z 1:0 v gosteh premagali Nashville Predators in se s 4:2 v zmagah uvrstili v polfinale na vzhodnem delu. Na zahodnem so branilci naslova Vegas Golden Knights doma z 2:0 ugnali Dallas Stars in izid v zmagah izenačili na 3:3.

Sedemindvajsetletni Švicar Pius Suter je odločil dvoboj v Nashvillu, ko je minuto in 39 sekund pred koncem tekme poslal plošček v mrežo. Tedaj je po podaji Brocka Boeserja finskega vratarja Juuseja Sarosa premagal s strelom mimo leve vratnice. Latvijski čuvaj mreže gostov Arturs Silovs je ubranil vseh 28 strelov domačih.

»Malo sem bil presenečen, ko sem dobil priložnost, a sem se takoj zbral. Uspelo mi je zadeti, srečen sem, da se je to zgodilo,« je svoje občutke ob edinem zadetku na dvoboju opisal Suter. Canucks se bodo v drugem krogu pomerili z Edmonton Oilers.

V Las Vegasu je Adin Hill zaustavil vseh 23 strelov tekmecev v okvir njegovih vrat. Tudi vratar gostov Jake Oettinger (28 obramb) je bil dobro na poti, da bi ohranil svojo mrežo nedotaknjeno, a je dobil dva gola v zadnji tretjini.

Vegas Golden Knights so se v seriji z Dallasom izvlekli v sedmo tekmo. FOTO: Ethan Miller/AFP

Za zlate viteze je bil najprej v deseti minuti zadnjega dela po strelu iz zapestja uspešen Noah Hanifin. Mark Stone je 19 sekund pred zvokom sirene poslal plošček v prazno mrežo, ko so tekmeci v boju za izenačenje namesto vratarja na led poslali napadalca.

Odločilna sedma tekma bo v Dallasu v noči na ponedeljek po slovenskem času, zmagovalec pa se bo v drugem krogu izločilnih bojev pomeril z ekipo Colorado Avalanche.

Liga NHL:

Nashville Predators - Vancouver Canucks 0:1 (Vancouver napredoval s 4:2 v zmagah)

Vegas Golden Knights - Dallas Stars 2:0 (izid v zmagah izenačen na 3:3)