Vancouver s sedmico pogasil vroči Calgary

Vancouver je v severnoameriški hokejski ligi NHL visoko premagal Calgary s 7:1. Za zasedbo iz Calgaryja, ki je na drugem mestu v zahodni konferenci, je to prvi poraz po desetih zaporednih zmagah. Poraz je doživela tudi vodilna ekipa vzhodne konference, Florida je na domačem ledu klonila proti Columbusu s 3:6. Osredji osebnosti dvoboja v Rogers Areni v Vancouvru sta bila J. T. Miller in vratar Thatcher Demko. Prvi je dosegel po dva gola in podaji, drugi pa je zaustavil 29 strelov na današnji tekmi izjemno bledih gostov iz Calgaryja.

Praznih rok je v Live Areni na Floridi ostala tudi trenutno najboljša ekipa vzhodne konference. Zasedba iz Ohia je s kolektivno predstavo razorožila floridske panterje, blestel pa je vratar JF Berube z 39 obrambami.

Na sporedu je bilo še šest tekem. Rangerji iz New Yorka so zanesljivo premagali goste iz ameriške prestolnice s 4:1, New Jersey pa je v Pittsburghu visoko slavil s 6:1. Na tej tekmi so kar trije gostujoči igralci zbrali po tri točke. Jesper Bratt je dosegel dva gola in podajo, Nico Hischier gol in dve podaji, Jack Hughes pa tri asistence. Izkazal se je tudi vratar Nico Daws, novinec v ligi NHL je zbral 37 obramb.

Chara za zgodovino, Kopitarja čaka derbi

Toronto je bil boljši od Minnesote s 3:1, kar tri tekme pa so epilog doživele šele po koncu rednega dela. Kosmatinci iz Bostona so v podaljšku strli odpor novincev ligi NHL iz Seattla, zmagoviti gol pa je v Climate Pledge Areni v 33 sekundi zabil Jake DeBrusk.

Dve tekmi sta se končali šele po izvajanjih kazenskih strelov. Nashville je v Dallasu slavil z 2:1, San Jose pa je na domačem ledu ukanil New York Islanders s 4:3. Na obračun v SAP Centru v San Joseju je Slovak Zdeno Chara zbral rekordno število tekem za branilca v zgodovini NHL. Štiriinštiridesetletni in kar 206 cm visoki Chara, ki je v svoji dolgoletni karieri v najmočnejši hokejski ligi na svetu branil barve Ottawe, Bostona in Washingtona, trenutno pa igra za otočane iz New Yorka, je v Kaliforniji odigral že svojo 1652. tekmo v ligi NHL in v tem statističnem elementu prehitel Chrisa Cheliosa.

Slovak je tekmo v San Joseju odigral v svojem slogu, na ledu je preživel 16:26 minute in prejel petminutno kazen zaradi pretepa, njegov soigralec Zach Parise pa je dosegel 400. gol v ligi NHL. V noči na soboto bodo na veliko sceno stopili tudi kralji iz Los Angelesa, pred slovenskim zvezdnikom Anžetom Kopitarjem in njegovimi soigralci je lokalni obračun z Anaheimom. Los Angeles je trenutno na sedmem mestu v zahodni konferenci, Anaheim pa je na desetem.