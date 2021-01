Vancouver se je znesel nad Ottawo

Rezultat lige NHL

Standings provided by SofaScore LiveScore

V severnoameriški ligi NHL je ponoči potekala le ena tekma, na kateri so se Vancouver Canucks s 7:1 znesli nad Ottawo.Dvoboj najslabših ekip severne divizije sta zaznamovala trikratni strelecin vratar, ki je ustavil 35 izmed 36 strelov.Ottawi nikakor ni steklo v napadu in je zapravila vseh pet power-playjev, večje število strelov je bila le slaba tolažba (36:35).V prvi tretjini sta sta za Vancouver zadela Brandon Sutter v 10. inv 15. minuti.Po odmoru je Ottawa začasno ujela priključek, ko je v 22. minuti izid znižal. A domači so odgovorili z obrestmi,je le 30 sekund kasneje zadel za 3:1, Brandon Sutter pa je v 38. minuti z igralcem manj povišal na 4:1.Gostje so v zadnji tretjini klonili še trikrat.je zadel v 53.,v 56. minuti, uspešen večer pa je v zadnji minuti zaokrožil prvi junak Brandon Sutter, ki je ukradel plošček in uspešno zaključil protinapad za končnih 7:1.V noči s torka na sredo bo aktiven najučinkovitejši hokejist lige, ki bo z Los Angelesom gostoval pri Minnesoti.Vancouver Canucks - Ottawa Senators 7:1