Varlamov dobil ruski obračun, New York pa prvo tekmo polfinala

Vratarski dvojec, ki mu ni para

Veteran v vratih ekipe New York Islanders,, je na prvi tekmi polfinala zbral 30 obramb in zasenčil ruskega rojakav vratih Tampe. Branilci naslova so morali priznati premoč na domačem ledu, potem ko sta zadetkainprinesla vodstvo Newyorčanom, ki so nato zdržali za zmago. Tampa v letošnji končnici še ni izgubila uvodne tekme v paru, z 0:1 so sicer zaostajali tudi v lanskem finalu, ko so proti Dallasu nato uprizorili preobrat.»Za nas je 'Varly' eden najboljših golmanov v ligi. Ko se kdo pred njim pojavi v priložnosti, se za nas vedno izkaže, tako je že vse leto,« je dejal krilni napadalec newyorške ekipe. »Če pogledate, kako nam gre v končnici, se je naša igra izboljševala in to si želiš videti. Smo med najboljšimi štirimi, zato moraš biti samozavesten. Jasno je, da je to dober začetek za nas, a vemo, da bodo naslednjo tekmo začeli silovito.«V Varlamovu inima trenerizjemen vratarski dvojec, z Varlamovom v vratih od prve minute njegova ekipa ni izgubila na štirih zaporednih tekmah. Podoben niz, prav tako je trajal štiri tekme, je v prvem krogu uspel Sorokinu, kar pomeni, da je to šele tretji par vratarjev v celotni zgodovini lige NHL, ki mu je uspel tovrsten podvig.Barzal je zadel za vodstvo po podaji, nato pa prehitelter spravil plošček skozi rokavici Vasilevskija sredi druge tretjine. Pulock je nato finalista izbora za pokal Vezina premagal z modre črte za vodstvo z 2:0 po dobrih petih minutah igre v zadnji tretjini. Za napet zaključek je nato v zadnji minuti poskrbel, a so gostje zdržali pritisk. Tampa je sicer ekipo New York Islanders izločila v lanskem »mehurčku« na isti stopnički tekmovanja, serija je trajala šest tekem. Prvo je ekipa s Floride dobila celo z 8:2.»Na to tekmo nocojšnja zagotovo ni spominjala, bolj na vse druge izenačene v prejšnji končnici. Smo povsem na istem kot lani, obe moštvi. Nihče ni bil nocoj nadigran, a na koncu koncev smo vendarle bolje začeli,« je menil 58-letni Trotz, ki se po zgodovinskem šampionskem slavju na klopi Washingtona (2018) poteguje za svojo šele drugo uvrstitev v veliki finale v karieri.»Garali smo na ledu, vse smo pustili na njem, povsem smo bili osredotočeni na dvoboj. Toda le nekaj slabih odločitev je bilo dovolj, da nismo zmagali, saj smo že globoko v končnici. Ostala so le še štiri moštva v boju za Stanleyjev pokal, kar pomeni, da odločajo malenkosti,« pa je ocenil trener domačihTampa Bay Lightning :1:2 - New York vodi z 1:0 v zmagah