Varlamov znova nerešljiva uganka za mestne tekmece

Toronto prvi prek meje 20 točk

Rezultati lige NHL

V ligi NHL so New York Islanders premagali mestne tekmece New York Rangers z 2:0 in na enajsti tekmi sezone slavili peto zmago.Veliko zaslug za gostujočo zmago je imel vratar, ki je ustavil vseh 30 strelov in postal prvi vratar v zgodovini kluba, ki je na mestnem obračunu ostal nepremagan na več tekmah sezone (Islanders so na svoji prvi tekmi zmagali s 4:0).Gostujoči trenerje dosegel 850. zmago v karieri in se na večni lestvici trenerjev z največ zmagami povzpel na tretje mesto, pred njim sta le(931) in(1244).»Za to zmago je zaslužen Varly, danes je bil odličen,« je po tekmi glavnega junaka izpostavil Trotz.Otočani so oba zadetka dosegli v zadnji tretjini.je zadel v 52. minuti,pa v 54. minuti.Najboljša ekipa lige Toronto Maple Leafs je s 3:1 premagala Vancouver.Toronto je s tem na trinajsti tekmi dosegel že deseto zmago in je edina ekipa, ki je osvojila več kot dvajset točk (21).Za zmagovalce je že na osmi zaporedni tekmi zadel, ki ima po 12 odigranih tekmah 15 točk (11 golov in 4 asistence) pol njega pa šein. Edini strelec Vancouvra je bilColumbus Blue Jackets - Carolina Hurricanes 3:2New York Rangers - New York Islanders 0:2Ottawa Senators - Edmonton Oilers 1:3Toronto Maple Leafs - Vancouver Canucks 3:1Nashville Predators - Tampa Bay Lightning 1:4St. Louis Blues - Arizona Coyotes 3:4 (po kazenskih strelih)