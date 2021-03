Vasiljevski z dvanajsto zaporedno zmago postavil rekord Tampe

Chicago končal niz porazov

Hokejisti Tampe, vodilne ekipe lige NHL, so na gostovanju pri Dallasu zmagali z 2:1 in kot prvi presegli mejo 50 osvojenih točk v sezoni.Pri gostih se je pod klubski rekord podpisal vratar, ki je ustavil 16 strelov in zmagal dvanajstič zapored, s čimer je izboljšal najboljši dosežekiz sezone 2018/19.Ruski čuvaj mreže pri Strelah je le še dve zmagi oddaljen od absolutnega rekorda lige, ki ga imajo(1929-30),(1992-93),(2013-14) in(2016-17).Za peto zaporedno zmago aktualnih prvakov sta v drugi tretjini zadelain, strelec za Dallas pa je bilEkipa Chicago Blackhawks je na svojem ledu s 3:2 premagala Florido in končala niz štirih zaporednih porazov.Strelci za domače so biliin, pri Floridi pa sta zadelain»Pomembna zmaga po štirih zaporednih porazih, lepo se je znebiti tega niza. Mislim, da na zadnjih tekmah nismo igrali slabo,« je ocenil, ki je vknjižil dve asistenci.Chicago je s 35 točkami na četrtem mestu centralne divizije, ki še prinaša končnico, vendar pa sta mu za petami Columbus (33) in Nashville (31).Philadelphia Flyers : New Jersey Devils 3:4Chicago Blackhawks : Florida Panthers 3:2Nashville Predators : Detroit Red Wings 2:0Dallas Stars : Tampa Bay Lightning 1:2Arizona Coyotes : Colorado Avalanche 5:4 *po kazenskih strelihBoston Bruins : New York Islanders