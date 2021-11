Večer, ko bo Tivoli spet oživel

Stara ljudska resnica pravi, da dobrih stvari ni nikdar preveč. In tako je tudi v športu. Zmagovalci se svojih podvigov nikdar ne naveličajo, gledalci spektakularnih predstav prav tako ne, dolgoletni tradiciji pa sploh pripada posebna, nedotakljiva zgodba. In ena takšnih je tudi slovenski hokejski prestiž med ljubljanskimi zmaji in jeseniškimi železarji. Novo poglavje v tej dolgi zgodbi bo drevi ob 19.45 v dvorani Tivoli.

Ta sezona je posebna in nikakor ni prva takšna, ko naši vodilni hokejski moštvi nastopata v različnih ligaških tekmovanjih. Olimpija je zdaj v najvišjem regionalnem razredu, ICEHL, Jeseničani nadaljujejo svojo misijo v alpski ligi, po kakovosti in vložku hokejskem tekmovanju št. 2 v razširjenem prostoru nekdanje Avstroogrske monarhije.

Toda obenem obe moštvi igrata tudi za državno prvenstvo. Čeprav v zgoščenem ritmu mednarodnih tekem domači boji na ledu niso več v središču pozornosti – niti za klubski vodstvi, niti za igralce, niti za občinstvo –, je pač slovenski derbi tisti, ki ne glede na raven tekmovanja vendarle pritegne več pozornosti od običajnih tekem. Tako je bilo tudi v uvodnem dvoboju sezone, ki so ga Jeseničani dobili s 3:0 in zlasti s pristopom navdušili 1500 privržencev v svoji Podmežakli, kolikor se jih tam v tej sezoni še nikdar ni zbralo na eni tekmi alpske lige.

Jesenicam čestitam za vrh v AHL, naša igra pa mora biti ne glede na tekmeca boljša kot v petek. Mitja Šivic, trener SŽ Olimpije

Danes bo živahno tudi v Tivoliju. Sicer je ob zadnjih ukrepih v državi boja proti koronavirusu dovoljena največ polovična zasedenost tribun, v ljubljanskem hokejskem primeru to pomeni okrog 2000 obiskovalcev na tekmi. Nazadnje so bili ti razočarani ob doslej najvišjem Olimpijinem porazu v ICEHL, toda pozornemu spremljevalcu zmaga odličnih Salzburžanov s 7:2 ni bila presenetljiva.

O bojevitosti in brezhibni telesni pripravljenosti zmajev ni dvoma, toda na dlani je, da se zdaj tudi tekmeci nanje kot vodilne v ligi že drugače pripravljajo kot v uvodnih tednih. In ko se jih lotijo agresivno, s pokrivanjem že pred njihovimi vrati, se uresničuje scenarij, ki je lahko tudi drugačen od tistega zmagovitega za zeleno-bele.

Nazadnje na Jesenicah zmaji niti enkrat niso premagali Oscarja Fröberga, vratarja železarjev. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Vendar pa so bili privrženci precej bolj jezni na svoje zmaje ob porazu za DP na Jesenicah kot pa zdaj. Takrat na Gorenjskem v vratih ni bilo Žana Usa, namesto njega je branil Paavo Hölsä, ki je zdaj poškodovan. Tudi drugega Olimpijinega Finca, branilca Joone Ervinga, po poškodbi in pretresu možganov zdaj ni na tivolskem ledu, vrnil naj bi se prihodnji mesec, zdaj je v domovini.

Jeseniški zdravstveni bilten prav tako ni brezhiben, tudi v Podmežakli se s poškodbo sooča Finec: napadalec Jesperi Viikilä. Najbrž ga danes v Ljubljani ne bo, saj ga bo v boju za ohranitev vrha v alpski ligi trener Nik Zupančič bolj potreboval v prihajajočem dvojčku tekem na Predarlskem proti Lustenauu (petek) in Bregenzerwaldu. Med železarji zagotovo ne bo Žige Urukala – reprezentančni branilec je dobil kazen nastopa na eni tekmi DP zaradi sobotne grobosti v Zalogu proti Slaviji.

Nikakor pa ni nemogoče, da bi železarji kmalu ostali še brez enega od branilcev, ki je na Kopitarjevem seznamu risov. Aljoša Crnović je namreč že nekaj časa na seznamu Olimpijinih želja in podobno kot pri tekmecih v ICEHL se bodo v nadaljevanju sezone poskusili še okrepiti tudi v taboru zmajev ...