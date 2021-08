Vedno znova ga navduši želja naših fantov po zmagi

V nadaljevanju preberite:

Bled je že bil uspešna odskočna deska za košarkarsko reprezentanco, ki je na Gorenjskem pilila formo pred zgodovinskimi podvigi v olimpijskih kvalifikacijah in na kasnejših olimpijskih igrah. Zakaj se ne bi po košarkarjih zgledovali tudi hokejisti, ki so navdušili s svojimi nastopi tako v Sočiju kot nazadnje v Pjongčangu ? »Nihče nas ne bo omenjal med favoriti, a tako je bilo že v preteklosti, pa nas to ni motilo. In še nekaj je: imamo ravno toliko balkanske miselnosti, da se znamo prilagajati ali improvizirati, če ti ne gre vse po načrtu,« je v intervjuju za Delo povedal selektor Matjaž Kopitar, ki je potrdil, da kapetan ostaja njegov sin, zvezdnik Los Angelesa Anže Kopitar. Ta je v domovino prišel odlično pripravljen, saj je treniral pod nadzorom klubskih strokovnjakov v Kaliforniji.