Vegas s četrto zmago potrdil sijajno formo

Hokejisti Vegasa blestijo na začetku nove sezone lige NHL. Na svoji četrti tekmi so še četrtič zmagali po rednem delu, Arizono so na svojem ledu premagali s 5:2.Vegas Golden Knights imajo najboljši izkupiček med vsemi moštvi lige, na prvih štirih tekmah pa so ob popolnem izkupičku zabili tudi 16 golov (razmerje 16:7).Na tokratnem obračunu z Arizono niso izgubljali časa. Že v prvih desetih minutah so zadeli dvakrat, strelca sta bilav 6. inv 9. minuti.Domači so v drugi tretjini še povečali prednost z golomv 31. minuti, gostje pa so izid hitrno znižalali z golomv 32. minuti.Vegas je po odmoru stvari hitro postavil na svoje mesto, v razmaku 73 sekund sta zadela Theodore (46.) in(47.), ki je bil uspešen z igralcem več, končni izid pa je v 48. minuti postavilNa dvoboju severne divizije sta se spopadla Toronto in Edmonton. Slednji je bil uspešnejši s 3:1 in na svoji peti tekmi dosegel šele drugo zmago.Edmonton je povedel v 11. minuti prek. Domačini so izid poravnali šele v 47. minuti z golom, na njihovo žalost pa je konec prinesel več veselja tekmecem.Za to sta poskrbela, ki je v 50. minuti zadel z igralcem več, inv 59. minuti.Pri Torontu so ob porazu izgubili še veterana, ki si je v zadnji tretjini ob trku z Archibaldom poškodoval levo zapestje.Pri Washingtonu so si privoščili manjši incident. Njihovi igralciinso se v nasprotju s predpisi lige družili v hotelski sobi brez uporabe mask, zato jim je vodstvo lige odredilo izolacijo, klub pa je bil kaznovan s 100.000 ameriškimi dolarji.»Sprejeli smo odločitev lige. Razočarani smo nad odločitvijo igralcev, da se družijo v hotelski sobi in izven dovoljenih območih. Člani trenerskega štaba se je zelo trudilo, da bi ustvarilo varno okolje, tako da bi naši igralci in drugi člani ekipe lahko nastopali v ligi. Igralce bomo še enkrat seznanili s protokoli, povezanimi z zajezitvijo novega koronavirusa, tako da bomo zagotovili njihovo ustrezno ravnanje v prihodnosti,« so sporočili iz Washingtona.Toronto Maple Leafs - Edmonton Oilers 1:3St. Louis Blues - San Jose Sharks 1:2 * po kazenskih strelihAnaheim Ducks - Minnesota Wild 2:3Vancouver Canucks - Montreal Canadiens 6:5 * po kazenskih strelihVegas Golden Knights - Arizona Coyotes 5:2