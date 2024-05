Velika farsa Mednarodne hokejske zveze, izgubila tudi Slovenija

Z velikim finalom, ki so ga na navdušenje številnih domačih navijačev v Pragi z zmago nad Švicarji z 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) sebi v prid odločili Čehi, se je v nedeljo izteklo že 87. svetovno prvenstvo v hokeju na ledu. Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je na ta dan objavila tudi najnovejšo lestvico, ki je začudila mnoge ljubitelje najhitrejše moštvene igre.

Nekateri so točkovanje IIHF označili celo kot veliko farso. Na vrhu še naprej kraljuje Kanada, ki se je morala tokrat sprijazniti z nehvaležnim četrtim mestom. Če je vodstvo reprezentance iz domovine hokeja, lani najboljše na SP v Latviji in na Finskem, zaradi uspehov v prejšnjih letih razumljivo, pa jih ni malo, ki so le debelo pogledali, ko so videli, katera izbrana vrsta je po novem na drugem mestu. Vodilni Kanadi (4100 točk) namreč z vsega 35 točkami zaostanka za ovratnik diha – pozor! – Rusija?! In to kljub temu, da omenjena reprezentanca (tako kot beloruska) po zloveščem napadu Rusije na Ukrajino že od leta 2022 nima pravice do nastopov v mednarodni konkurenci.

Čehi so se po sušnih 14 letih spet veselili naslova svetovnih prvakov. FOTO: Gabriel Kuchta/Reuters

Rusija je kljub temu prehitela Finsko (3955), ki je po četrtfinalnem porazu zdrsnila na tretje mesto, na četrto pa se je z osmega mesta zavihtela Češka (3945). Sledijo Švica (3945), ZDA (3945), Švedska (3910), Nemčija (3865) ... Kljub napredovanju v elitno skupino je dve mesti izgubila tudi Slovenija (3090), ki je zdaj 19., tik za Madžarsko (3090). Pred njima je med drugimi na 16. mestu tudi Belorusija (3245), ki prav tako kot Rusija od leta 2022 nima dovoljenja za nastope na svetovnih prvenstvih.