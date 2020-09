Veliki dvoboj ruskih vratarjev za prestižno severnoameriško lovoriko

Orlando - V nenavadni sezoni najmočnejšega klubskega hokejskega tekmovanja na svetu – NHL – je napočil čas za sklepno dejanje. Nocoj, ob 1.30 po srednjeevropskem času, bosta v veliki finale s serijo na štiri zmage vstopila moštvi iz Dallasa in Tampe.



Če bi se ozirali po stavnicah in ocenah stroke, takšen finale ni bil ravno na vrhu pričakovanj, zlasti hokejistom iz Dallasa večina ni napovedovala tako sanjske končnice. Po hudem četrtfinalnem boju s Coloradom (4:3 v zmagah) so nato le pet tekem potrebovali za uspeh z Vegasom in tako finalni vizum. lprepoznvanih zelenih dresov se je doslej veselil enega Stanleyjevega pokala, in sicer pred 21 leti, ko so pri moštvu blesteli vratar Ed Belfour, kapetan Derian Hatcher, Mike Modano in Finec Jere Lehtinen. Tudi v sedanjem moštvu je precej severnjakov – štirje Finci ter dva Šveda –, med branilci je izkušeni Slovak Andrej Sekera, v vratih pa Rus Anton Hudobin. »Najprej sem sanjal o NHL, nato o Stanleyjevem pokalu,« se veseli velikega finala ta ruski čuvaj mreže, pred katerim je prav zgodovinski dvoboj. Na nasprotni strani bo namreč št. 1 pri tekmecih iz Tampe rojak Andrej Vasilevskij, prvič doslej bosta v finalu NHL moštvi z udarnima vratarjema ruske hokejske šole.



Hkrati prav pomemben adut zelo napadalno naravnane ekipe s Floride prihaja iz največje države na svetu. Nikita Kučerov je že dolgo med vodilnimi strelci severnoameriških ledenih ploskev, toda je med tisto množico hokejistov, ki še ni osvojila prestižnega Stanleyjevega pokala. Pri moštvu Tampe imajo svojih vitrinah, tako kot Dallas, eno lovoriko, osvojili so jo leta 2004, takrat v glavnih vlogah s prav tako ruskim vratarjem Nikolajem Habibulinom, kapetanom Davom Andreychukom ter odličnim kanadskim napadalcem Vincentom Lecavalierjem.