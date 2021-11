Verjeli smo vase, nismo pa sanjali o 1. mestu

V nadaljevanju preberite:

Hokejisti SŽ Olimpije so v tej sezoni doslej presegli pričakovanja v ICEHL. Podobno je bilo tudi pred 13 leti v EBEL, ko je Žiga Pance, otrok Tivolija, prvič igral za člansko moštvo. Zdaj je kapetan in ljubljenec zeleno-belih navijačev. Je pa tudi iskren sogovornik, ki ima rad svojo družino, prijatelje, s katerimi poleti igra nogomet in košarko, v mestu pa stiska pesti za nogometne zmage zmajev v Stožicah ...