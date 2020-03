Virus se le ni razširil po Podmežakli

Jesenice

V Podmežaklo se je ob zadnjem nizu zmag vrnilo prepoznavno navijaško vzdušje. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Marcel Rodman je vrsto let nosil dres s številko 22, zdaj opravlja naloge športnega direktorja železarjev. FOTO: Tomi Lombar/Delo

Tudi na Jesenicah domača vadba

- Podobno kot drugod po državi in večinoma športni Evropi je izginil tudi utrip iz hokejske Podmežakle. Pravzaprav tam še prej kot ponekod drugje, saj se je eden od članov moštva pred dvema tednoma okužil s koronavirusom. Prav vsi pri klubu so zato morali v karanteno, širitve virusa pa k sreči ni bilo. Nove razmere so tako prekinile delovanje kluba v dneh vidnega vzpona in ambicioznih načrtov, o tem smo se pogovarjali s športnim direktorjemSam se je umaknil v naravo, svojo počitniško hišico sredi gozda v Javorniškem Rovtu nad Jesenicami. Prebuja ga žvrgolenje ptic, zamoti se z urejanjem okolice in seveda razmišlja o prezgodaj končani sezoni ter načrtih za prihodnost. Vse skupaj je bilo na Jesenicah vendarle v tem koledarskem letu začrtano na bolj trdnih temeljih kot lani, ko je prav Rodman s prihodom na trenersko mesto prinesel v Podmežaklo novo energijo, se strateško lotil prihodnosti, a ker takrat navzlic vsej podpori predsednikani bilo denarnih zagotovil za novi korak naprej, je omenjeni otrok jeseniškega hokeja prikimal ponudbi iz Madžarske in tam vodil s klopi moštvo iz Miskolca v razširjeni slovaški ligi. Letos, ob koncu januarja, se je vrnil v domače okolje.»Težko mi je zdaj iz osebnega zornega kota primerjati prejšnjo in to sezono, saj sem se takrat posvetil nalogam na trenerski klopi, zdaj pa vendarle bolj spoznavam, kako deluje klub v pisarni in okolju. Res, nazadnje smo spet občutili tisto pravo hokejsko energijo v Podmežakli, ravno ko bi morali začeti obirati sadove v najlepšem delu sezone razburljivih tekem končnice in polnih tribun, pa smo morali ugasniti luči in zakleniti dvorano,« je vzdihnil 38-letni upokojeni hokejist, nekoč tudi kapetan slovenske reprezentance. Podobno kot povsod drugod po Evropi z izjemo Belorusije, kjer se bo danes začela finalna serija Junost Minsk vs. Soligorsk, so prekinili hokejska tekmovanja, Jeseničani pa so se za dan ali dva v slovenskem športnem prostoru znašli še prav posebej v središču pozornosti, saj je eden od igralcev staknil okužbo s koronavirusom.Dva tedna sta od takrat naokrog, za hokejista, čigar imena pri klubu zaradi miru v okolju in javnosti niso hoteli objaviti, je najbolj pomembno, da brez težav okreva in ne čuti nikakršnih posledic. Obenem so se tudi prve govorice iz Zgornjesavske doline o večjem številu okuženih igralcev pri moštvu izkazale za neresnične. »Seveda smo se bali, kako bo, v hipu smo prekinili delovanje kluba, se vsi do zadnjega umaknili v karanteno, A dejansko pri nikomur od drugih članov moštva ni bilo težav. Morda se je še kdo okužil, pa ob odpornosti športnikov, ki je vendarle drugačna kot pri navadnih smrtnikih, tega sploh ni bilo zaznati,« je poudaril športni direktor železarjev, ki zdaj lahko le ugiba o smernicah naslednje sezone. Zaveda pa se, da bo vse prej kot lahko: »Kot tudi drugi na športni sceni bomo vsekakor občutili posledice. Prav s tistimi morebitnimi partnerji, s katerimi smo sestavljali proračun za naslednjo sezono, se zdaj ne moremo pogovarjati, ker nihče seveda ne ve, kako dolgo bo trajalo sedanje stanje. Povsem razumljivo mi je, da so telefoni utihnili. Sploh smo bili v prvih dneh po prekinitvi kar zmedeni. Nato pa je trenerigralcem poslal program dela, zdaj seveda upamo, da ti vadijo, kolikor je le mogoče, v domačem okolju, ter da se bomo tako kot vsi skupaj v Sloveniji in širše spet zbrali skupaj ...«