Visok davek tekmečeve grobosti in lastnih napak

Jeseniškim hokejistom se niso uresničile sanje, da bi uvodno sobotno zmago v polfinalni seriji alpske lige proti Rittnu še bolj ovrednotili s podvigom na tujem. Pa niso bili daleč od njega!

Južnotirolsko moštvo iz okolice Bolzana se je pred 650 gledalci veselilo zmage s 3:2 (1:2, 2:0, 0:0; Sharp 3., Prast 22., Uusivirta 40.; Svetina 17., E. Pance 18.) in tako izenačilo izid v seriji na 1:1. Prvi in tretji gol v mreži gostov sta bila zelo poceni – uvodni ob jeseniški prednosti igralca več (!), tretji pa pičlo sekundo pred koncem druge tretjine. Železarji so bili sicer v igri konkurenčni, iztirile pa jih niso niti grobosti tekmecev, ki so bile tokrat s surovimi vložki, zlasti nad Jesperijem Viikilääjem, finskim adutom Jesenic, še bolj vidni kot na prvi tekmi v Podmežakli.

V tej jeseniški dvorani bo tekma št. 3, ta četrtek ob 19. uri.

V veliki finale se bo uvrstilo moštvo, ki bo zbralo tri zmage, 1:1 pa je zdaj izid tudi v drugem paru med Asiagom in Lustaneuom, potem ko se je avstrijsko moštvo danes doma veselilo uspeha s 5:3.