Visoka temperatura na Jesenicah pred ponedeljkovim derbijem

Jesenice

Drugi del AHL, 8. kolo SIJ Acroni Jesenice : Asiago 4:1 (0:1, 4:0, 0:0; Ankerst, Urukalo, U. Sodja, Đumić; 1000 gledalcev)

Cortina : SŽ Olimpija 2:1 (0:1, 0:0, 2:0; Mušič; brez gledalcev)

Brunico : Ritten 2:1 (0:0, 0:0, 1:1 – 0:0, 1:0)

Vrstni red: Brunico 19, Cortina 15, SŽ Olimpija, Ritten po 13, Asiago, SIJ Acroni Jesenice po 11.

Ponedeljkovi pari (vse ob 20. uri): SIJ Acroni Jesenice – SŽ Olimpija, Asiago – Ritten, Cortina – Brunico.

- Zadnji februarski večer je zlasti na hokejske Jesenice vrnil evforijo v pričakovanju ponedeljkovega velikega slovenskega derbija za točke drugega dela alpske lige.Železarji so namreč prikazali najbolj kakovostno predstavo na domačem ledu v zadnjih tednih, navdušili so z zbranostjo in tudi učinkovitostjo proti Asiagu v trenutkih zasuka. Tisoč zvestih privržencev je glasno pozdravilo drugo zaporedno zmago, sploh prvo v tem drugem delu v Podmežakli, priklicalo igralce iz slačilnice ter jim vlilo spodbudo pred ponedeljkom – to pa bo večer tradicionalnega jeseniško-ljubljanskega derbija. "Gre za posebna čustva, moštvo bo treba umiriti, seveda pa si želimo tako podporo navijačev kot tudi zmago, s katero bi se jim oddolžili za tisti hud decembrski poraz z 0:7, ki pa je na srečo zdaj že daleč za nami," je poudarilc, trener jeseniškega moštva.Olimpijinim hokejistom tokrat ni šlo po načrtih. Začeli so spodbudno, v Cortini d'Ampezzo po uvodni tretjini vodili z golom kapetana, tudi v nadaljevanju sprožili precej več strelov kot gostitelji (32:14), toda ob koncu in tesnem porazu jim je bilo to v slabo tolažbo. Časa za objokovanje zapravljenega pa ni, na vrsti je že v ponedeljek najodmevnejša hokejska tekma pri nas: derbi železarjev in zmajev.