Visoka zmaga, a zadevali so prazno mrežo

Hokejisti Los Angelesa z Anžetom Kopitarjem so v nedeljo v NHL gostovali v Buffalu in se veselili zmage s 3:0. V zahodni konferenci so zdaj na četrtem mestu in dobrem položaju za uvrstitev v končnico.

Igralec tekme je bil Kanadčan Andreas Athanasiou, ki je v 37. minuti poskrbel za prvi gol na tekmi, 59 sekund pred koncem pa z golom za 2:0 tudi odločil zmagovalca. Sedem sekund pred koncem je končni izid postavil Dustin Brown. Zadnja dva gola so Kalifornijci dosegli v prazno mrežo.

Kopitar je v 19 minutah na ledu poskušal z dvema streloma na nasprotna vrata.

Že v ponedeljek Los Angeles čaka gostovanje v Bostonu.