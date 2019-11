Visoki zmagi Jeseničanov in Ljubljančanov

Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi alpske lige premagali drugo zasedbo celovškega moštva KAC s 5:1 (3:0, 2:1, 0:0).



Jeseničani so drugič v sezoni, po uspešnem septembrskem začetku, povezali dve tekmi, na katerih so zmagali. Za moštvo iz Podmežakle je sicer značilno nihanje, a tokrat so na dveh domačih tekmah dvakrat slavili. V četrtek je klonila ekipa iz Vipitena, danes druga celovška.



Dvomov o zmagovalcu ni bilo več že sredi tekme. Domači so začeli podjetno, v osmi minuti zadeli v razmaku le devetih sekund, ko sta bila uspešna Blaž Tomaževič in Gašper Glavič, slednji je nato na 3:0 povišal še pred koncem prve tretjine.



V drugi je gostujočega vratarja najprej premagal Žan Primožič, gostom je nato uspelo ugnati Urbana Avsenika, na 5:1 pa je povišal Andrej Tavželj. Njegov gol v 34. minuti pa je bil tudi zadnji na tekmi, saj so v zadnji tretjini domači spustili ritem in le uspešno nadzorovali potek tekme.



Z novimi tremi točkami so zdaj Jeseničani na robu zgornjega dela lestvice, naslednja tekma jih čaka 28. novembra, ko bodo gostovali pri Rittnu.

Zmaga tudi Olimpiji

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi alpske lige v gosteh premagali Steel Wings Linz s 7:0 (0:0, 4:0, 3:0).



Ljubljanski hokejisti začenjajo nov niz zmag, potem ko so prejšnjega po osmih uspehih prekinili z domačim porazom proti Cortini po kazenskih strelih. Danes so nadgradili uspeh proti Kitzbühlu pred dvema dnevoma še s pričakovano zmago proti najskromnejši ekipi lige.



Vprašanj o zmagovalcu ni bilo, le vprašanje, koliko golov bodo gostje dosegli. Na koncu so se ustavili pri številki sedem, lahko pa bi jih še bistveno več, saj so bili nenehno pred vrati domače ekipe. Na koncu je bilo razmerje strelov kar 9-78, med junaki Linza pa je bil tudi vratar Beni Halasz. Čeprav je prejel sedem golov, se je izkazal s kar 71 obrambami.



Po prvi tretjini, v kateri mu je uspelo ohraniti mrežo nedotaknjeno, so Ljubljančani začeli zadevati. Najprej je dva gola dosegel Nik Simšič, tretjega Luka Zorko, četrtega v drugi tretjini pa Mark Čepon. V zadnjem delu, ko so gostje sprožili 33 strelov, pa so še trikrat premagali domačega vratarja (Miha Logar, Nejc Brus, Žiga Pešut).



Z novimi točkami so Ljubljančani ostali tik pod vrhom regionalnega tekmovanja.



Nova tekma jih čaka že v ponedeljek, ko se bodo z današnjim nasprotnikom pomerili še v domači dvorani Tivoli, precej zahtevnejša pa nato v sredo, ko bodo v ponovitvi lanskega finala gostili Pustertal.