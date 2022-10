Vodilni na lestvici nemočen na tivolskem ledu

Hokejisti SŽ Olimpije so v dvoboju 10. kola ICEHL ugnali vodilni Bolzano s 5:2 (2:0, 2:0, 1:2). Po četrti zmagi v sezoni so zdaj na sedmem mestu razpredelnice.

Zeleno-beli so danes hitro pokazali, da jih zanima le zmaga. Pobudo so prevzeli že na začetku tekme, ob koncu prve tretjine pa premoč spremenili tudi v vodstvo. Najprej je po strelu Carla Neilla vratar Bolzana Andreas Bernard plošček le odbil, v mrežo pa ga je pospravil Joseph Garreffa. Pol minute pred koncem je z natančnim strelom za povišanje poskrbel Rok Kapel.

Razpoloženi Kapel je v 23. minuti še enkrat premagal vratarja gostov, v 32. minuti pa dosegel že četrti gol na tekmi. Zmago so si tako ljubljanski hokejisti malone zagotovili že po 40 minutah, v zadnji tretjini pa so le še nadzorovali potek dvoboja. Bolzano je sicer pritiskal, a je bil na mestu domači vratar Žan Us. V zadnji tretjini je imel precej dela, a je tekmo končal s 34 obrambami. Mreže domačim ni uspelo ohraniti nedotaknjene, toda dva zadetka gostov, drugega so dosegli ob prednosti 5-3, nista bila dovolj za preobrat, za trdno zmago ljubljanske ekipe pa je poskrbel še Kristjan Čepon.

Naslednjo tekmo bodo zeleno-beli igrali v petek, ko bodo gostovali v Gradcu.