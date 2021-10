Vodilni zmaji meljejo dalje, razbit tudi Graz 99ers

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 13. kroga lige ICEHL v gosteh premagali graško ekipo Graz 99ers s 6:3. Ljubljanska hokejska zasedba je dosegla še eno zmago in ostaja prav na vrhu lestvice najmočnejšega regionalnega tekmovanja.

Tokrat so Ljubljančani, ki so pred dvema dnevoma v gosteh z zadetkom v zadnji minut premagali Dornbirn, tekmece še enkrat premagali na njihovem ledu, danes je padel še Gradec. Zeleno-beli so temelje za novo zmago, že deseto v sezoni, ob njej imajo le en poraz po rednem delu in dva po dodatnem delu igre, postavili že v prvi tretjini.

Graz 99ers : SŽ Olimpija 3:6 (0:3, 2:2, 1:1) Dvorana Merkur, gledalcev 1000, sodniki: Groznik, Piragić (glavna), Bärnthaler, Durmis. Strelci: 0:1 Koblar (Štebih, 5.), 0:2 Jezovšek (Zajc, Pance, 16.), 0:3 Magovac (Tomaževič, Piche, 17.), 0:4 Šturm (Štebih, Logar, 22.), 1:4 Grafenthin (Ackered, Alagić, 28.), 1:5 Štebih (Zajc, Logar, 36.), 2:5 Schiechl (Martin, Ackered, 40.), 2:6 Erving (Kalan, Šturm, 51.), 3:6 Ackered (Zalewski, 59.) Kazenske minute: Graz 99ers 6, SŽ Olimpija 12.

Uvodnih nekaj minut so sicer imeli pobudo domači, toda vratar Žan Us, ki se je po tekmi počitka vrnil med vratnici, je bil zanesljiv. Njegovi soigralci na drugi strani pa natančni, že v peti minuti je Miha Štebih s podajo lepo zaposlil Gregorja Koblarja, ki mu ni bilo težko premagali vratarja domačih Niklasa Lundströma.

Gostje so brez težav preživeli tudi igro z igralcem manj, potem pa udarili še dvakrat v razmaku minute in pol. Najprej je v 16. minuti po protinapadu zadel Žan Jezovšek, potem pa za 3:0 še Aleksandar Magovac.

Po tretjem golu so v graški ekipi zamenjali vratarja, namesto Lundströma je v igro vstopil Felix Nussbacher, a ni pomagalo. Razpoloženi gostje so hitro premagali tudi njega, v 22. minuti je Jaka Šturm v mrežo pospravil odbitek po strelu Štebiha.

V 28. minuti so do prvega gola le prišli tudi domači, a niso imeli možnosti za prebrat. Žiga Pance je najprej zadel okvir vrat, potem je Štebih s strelom od daleč poskrbel za 5:1 in zmagovalec je bil praktično odločen, čeprav so domači ob tik pred koncem dosegli še en gol.

Mitja Šivic še naprej žanje uspehe na klopi Olimpije. Foto Uroš Hočevar

Razlika treh golov po dveh tretjinah je ostala do konca. Gostje so nekoliko spustili ritem, a Gradcu niso dovolili, da bi razmišljal o preobratu. Domača ekipa je sicer v 59. minuti dosegla še en gol iz power playa, a je že pred tem vodstvo za goste po protinapadu povišal Joona Erving.

V naslednjem krogu bodo Ljubljančani v petek v domačem Tivoliju gostili Linz, pred tem krogom zadnjeuvrščeno ekipo, ki pa je Olimpijo kot zadnji doslej premagal na tekmi pred 14 dnevi s 4:3 po podaljšku.