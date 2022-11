Vragi ujeli vodilni Boston, trener Ruff kot peti v zgodovini do 800. zmage

Vegas Golden Knights so z 1:5 klonili na svojem ledu proti Vancouver Canucks in ostali pri 33 točkah na tretjem mestu lige. Los Angeles Kings so s 26 točkami deseti, po nekaj tekmovalno prostih večerih ekipo kapetana Anžeta Kopitarja čaka naslednja tekma v noči na ponedeljek po slovenskem času, ko bo gostila Ottawo Senators.

Jack Hughes je prvič v karieri NHL dosegel tri gole, trener New Jerseyja Lindy Ruff pa je slavil 800. zmago kot šele peti trener doslej. Za njim je 1653 tekem v najmočnejši hokejski ligi na svetu od leta 1997, ko je prevzel ekipo Buffalo Sabres. Pred Ruffom je ta mejnik uspelo doseči le Scottyju Bowmanu (1244 tekem; sezone 1967–2002), Joelu Quennevillu (969; 1996–2022), Barryju Trotzu (914; 1998–2022) in Kenu Hitchcocku (849; 1995–2019).

»Zelo je bilo vznemirljivo, doslej sem kar nekajkrat dosegel dva gola na tekmo, tokrat prvič tri, kar je lep dosežek,« je povedal Hughes, 62-letni Ruff pa je dejal: »Kar dolgo sem že na sceni, zato sem prišel do te meje. Pa jasno, danes so moji hokejisti pokazali res dobro predstavo na ledu. Tudi sicer sem imel srečo, kar precej stvari se je moralo iziti v moj prid. V prvi vrsti sem imel srečo, da sem vodil res dobre ekipe.«

V igralniški Meki je presenetljivo zmagal Vancouver, ki je šele 26. ekipa med 32 moštvi v ligi in ima 19 točk. Kanadska ekipa je bila trikrat uspešna z igralcem več na ledu. Tri točke je z golom in podajama zabeležil J. T. Miller, Brock Boeser pa je z golom najmanj eno točko dosegel na deveti zaporedni tekmi Canucks. Slednji so slavili na petem od zadnjih šestih srečanj.

Jordan Kyrou je svoj drugi gol na tekmi dosegel po minuti in osmih sekundah podaljška, v katerem je zmago v dvoboju ekip s sredine lestvice dosegla ekipa St. Louis Blues. Ta je v tretjem delu igre zaostajala še za tri gole proti gostiteljici Florida Panthers, nato pa slavila s 5:4.

Tri gole je v tretji tretjini zaostajalo tudi moštvo Edmonton Oilers, ki pa je na koncu s 4:3 ugnalo New York Rangers v znamenitem Madison Square Gardnu. V lovu na zmago je v razmaku slabih šestih minut odločil nemški napadalec Leon Draisaitl, ko je imela njegova ekipa številčno premoč dve minuti in dve sekundi pred koncem dvoboja.

Draisaitl si deli tretje mesto med napadalci v tej sezoni z 32 točkami, na čelu je njegov soigralec Connor McDavid (36), drugi pa Jason Robertson (35) iz ekipe Dallas Stars. Slednja je izgubila doma, ko je v Bolgariji sojeni ruski vratar Aleksandar Georgijev zaustavil 41 strelov v vratih moštva Colorado Avalanche. Robertson je ob edinem golu domače ekipe, ki ga je dosegel Joe Pavelski, sodeloval kot podajalec za 15. tekmo v nizu, na kateri je dosegel vsaj točko.