Vrata prvakov zaklenil sijajni Rus

Hokejisti moštva Tampa Bay, branilci naslova, so prvi finalisti vzhodne konference v NHL. Ponoči so na domačem ledu premagali Florido in s 4:0 v zmagah napredovali v finale. Tam bodo igrali z boljšim iz dvoboja med New York Rangers in Carolina, po treh tekmah pa bolje kaže Carolini, ki vodi z 2:1.

V drugi današnji tekmi je Colorado na zahodu v gosteh ugnal St. Louis Blues s 6:3 in povedel s 3:1 v zmagah. Drugi polfinalni par je Edmonton – Calgary, ekipa iz Edmontona pa vodi z 2:1 v zmagah.

Tampa je ponoči poskrbela za veliko slavje domačih navijačev, čeprav so bili ti skozi vseh 60 minut zelo na trnih. Ekipa Floride je namreč prevladovala na ledu in razmerje v strelih dobila kar z 49:25, ključni igralec tekme pa je bil domači vratar Rus Andrej Vasilevskij, ki je zaklenil mrežo svojega gola.

Kaj pomeni dober vratar, pove podatek, da je 27-letni Vasilevskij v seriji s Florido na štirih tekmah ubranil kar 151 od 154 strelov. Tampa je oba gola dosegla v zadnjem delu. Najprej je bil v 47. minuti uspešen Pat Maroon, Čeh Ondrej Palat pa je 23 sekund pred koncem rešil vprašanje zmagovalca.

»Res nič prav posebnega. Tekmo igra cela ekipa. Vsi se žrtvujejo, blokirajo strele tekmecev. Fantje nastavljajo svoje kosti, da blokirajo plošček. To nisem samo jaz, to je igra celega moštva. Tudi sam seveda skušam opraviti svoje delo kar najbolje,« pa kljub izjemnim obrambam, ki so bile ključ do uspeha, ostaja skromen ruski vratar.

Colorado je v St. Louisu dosegel pomembno zmago, saj naslednjo tekmo igra pred domačimi igralci in ima prvo priložnost, da si priigra finale.

Junak tekme v Misuriju je bil Kanadčan Nazem Kadri s tremi goli in podajo. Odločala je druga tretjina, ko so gostje med 23. in 25. minuto v 86 sekundah zabili trikrat za vodstvo s 3:1, Kadri je v 28. povišal na 4:1.

Kanadčan David Perron in Rus Pavel Bučnevič sta še v drugem delu znižala, a sta Kadri v 50. in Finec Mikko Rantanen v zadnji minuti potrdila zmago ekipe iz Kolorada.