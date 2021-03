Vratar San Joseja ustavil nalete Kopitarjevih kraljev

Hokejisti Los Angeles Kings, ki jih kot kapetan vodi tudi slovenski zvezdnik Anže Kopitar, so v NHL gostovali pri San Joseju. Kalifornijski derbi je pripadel gostiteljem z 2:1. Ryan Donato je dosegel odločilni gol v tretji tretjini, vratar Martin Jones pa je zaustavil 41 strelov.



En gol je za morske pse dosegel še Logan Couture, ki je zadel še 14. za San Jose, a prvič na zadnjih petih tekmah.



Patrick Marleau je odigral svojo 884. zaporedno tekmo in se izenačil dosežek Steva Larmerja za četrti najdaljši niz v zgodovini lige. Skupno je Marleau odigral svojo 1753. tekmo v NHL in mu le še trije nastopi manjkajo, da se bo izenačil z Markom Messierjem (1756) na drugem mestu po največ tekmah v zgodovini NHL.



Edini gol za kralje je dosegel Matt Roy, vratar Jonathan Quick je ubranil 21 strelov. Kopitar je v 24:23 minute na ledu sprožil en strel proti vratom tekmeca.



Hokejisti Colorada pa so prišli do sedme zaporedne zmage, potem ko so s 5:1 premagali Arizono. Nobeno drugo moštvo v NHL ni trenutno tako dolgo brez poraza.



Vodstvo NHL pa je tik pred zdajci zaradi novega koronavirusa odpovedalo tekmo Montreal – Edmonton.

