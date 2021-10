Vroči Kopitar z golom in podajo tokrat premalo za zmago kraljev

Anže Kopitar se je izkazal tudi na drugi uradni preizkušnji sezone 2021/22 v ligi NHL, a sta bila njegov gol in podaja premalo za Los Angeles Kings v domači dvorani Staples Center, kjer so morali kralji priznati premoč ekipi Minnesota Wild (2:3). Kopitar je s sedmimi točkami na vrhu seznama najuspešnejših igralcev na začetku sezone, z enakim številom točk se lahko sicer pohvali le še Steven Stamkos (Tampa Bay Lightning).

Po prvi tretjini, v kateri golov navijači niso videli, je Viktor Arvidsson ob igri z igralcem več na ledu po akciji Kopitarja in Drewa Doughtyja v 26. minuti dosegel vodilni zadetek za kralje. A že manj kot minuto kasneje je izid poravnal Frederick Gaudreau, Victor Rask v 32. in Ryan Hartman v 37. minuti pa sta poskrbela že za lepo prednost Minnesote. Gol Kopitarja (podajo je vknjižil tudi vratar Jonathan Quick) je sicer dobrih 12 minut pred koncem poskrbel za napet zaključek obračuna, v katerem pa kraljem ni uspelo izsiliti podaljška.

Branilec naslova, ekipa Tampa Bay Lightning, se je mudila v prestolnici, kjer so Washington Capitals floridski bliski strli šele po podaljšku (1:2). Stamkos je vknjižil gol in podajo, Andrej Vasilevskij pa v gostujočih vratih 32 obramb. Po vodilnem zadetku Aleksandra Ovečkina v zaključku druge tretjine je podaljšek prvakom prinesel Mihail Sergačev v 45. minuti, v peti minuti dodatka igralnega časa pa je Stamkos po podaji Pierra-Edouarda Bellemara zadel za zmago.

Nov visok poraz so vknjižili polfinalisti minule sezone, New York Islanders, ki so izgubili na gostovanju pri Florida Panthers z 1:5. Boston Bruins so na svojem ledu ugnali Dallas Stars (3:1), novinec Seattle Kraken pa je po podaljšku izgubil pri Columbus Blue Jackets (1:2). Dobro formo zaenkrat kažejo Detroit Red Wings, ki so po neverjetni tekmi s Tampo, ko so zapravili zmago in na koncu izgubili s 6:7, tokrat na domačem ledu ugnali Vancouver Canucks (3:1).

Poraženi finalisti minule sezone, Montreal Canadiens, so v Kanadi z istim izidom presenetili New York Rangers. Pet golov je v mrežo Chicago Blackhawks uspel pospraviti Pittsburgh v domači dvorani (5:2). Kanadska obračuna večera med Torontom in Ottawo ter Edmontonom in Calgaryjem sta pripadla gostiteljem, Toronto je slavil s 3:1, Edmonton pa s 5:2. Carolina Hurricanes so s 3:2 v gosteh premagali Nashville Predators, ravno plenilci bodo naslednji tekmeci kraljev Anžeta Kopitarja. Lepo zmago v Denverju so vknjižili tudi St. Louis Blues, ki so Colorado Avalanche premagali s 5:3, medtem ko je bil San Jose s 4:3 boljši od Winnipega.

Sobotni izidi:

Los Angeles Kings : Minnesota Wild 2:3

(Anže Kopitar gol in podaja v 22:21 minute.)

Florida Panthers : New York Islanders 5:1

Boston Bruins : Dallas Stars 3:1

Columbus Blue Jackets : Seattle Kraken 2:1 (podaljšek)

Detroit Red Wings : Vancovuer Canucks 3:1

Montreal Canadiens : New York Rangers 1:3

Pittsburgh Penguins : Chicago Blackhawks 5:2

Toronto Maple Leafs : Ottawa Senators 3:1

Washington Capitals : Tampa Bay Lightning 1:2 (podaljšek)

Nashville Predators : Carolina Hurricanes 2:3

Colorado Avalanche : St. Louis Blues 3:5

Edmonton Oilers : Calgary Flames 5:2

San Jose Sharks : Winnipeg Jets 4:3