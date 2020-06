Vse manj upanja za Olimpijin prihod med avstrijsko hokejsko elito

Celovec - Predvsem v domačih hokejskih krogih so bile v zadnjih tednih navzoče govorice o širitvi odprtega avstrijskega prvenstva s sedanjih 11 klubov na 12, toda zdaj je precej bolj realno zmanjšanje na ligo z 10 moštvi. Vstopa Olimpije v tekmovanje tako v tej jeseni še ne gre pričakovati, proračun ljubljanskega kluba dejansko ne omogoča mirne plovbe v ligi, iz katere sta pred leti zaradi denarnih težav izstopila in nato tudi propadla nekdanja kluba iz Podmežakle in Tivolija.



V ljubljanskem taboru so za torek, 16. junija, napovedali letni občni zbor, tam naj bi tudi razjasnili svoje stanje in načrt tekmovanja v novi sezoni, pred katero sicer prav pretirane podpore za vstop severno od Karavank ne občutijo. Udeležbi SŽ Olimpije nasprotujejo predvsem pri KAC iz Celovca, sicer najuspešnejšem in temu primerno tudi zelo vplivnem avstrijskem hokejskem klubu. Korošci bi si namreč najprej želeli reševati svojo kožo, saj seveda občutijo posledice korona krize in izostanek ključnega dela sezone. Obenem niso navdušeni niti nad napovedanim prihodom novega kluba Bratislava Capitals, ki je v domačem mestu domala brez privržencev, saj več desetletij dolga tradicija pripada Slovanu z izjemno navijaško podporo.



Naslednji teden naj bi tako odpravil odpravil uganke, toda zdaj je že bolj realna liga 10 klubov, in sicer le z dvema najbolj stabilnima iz tujine – Bolzanom in Szekesfehervarjem –, v najboljšem primeru pa bi slovensko navzočnost v tekmovanju tako lahko pričakovali eno leto pozneje, septembra 2021.