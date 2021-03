Washington ob vrnitvi Samsonova premagal New Jersey

Kaneov jubilejni 400. gol

Rezultati lige NHL

Moštvo Washington Capitals ima za seboj uspešen večer, v katerem se je med vratnici vrnil njegov prvi čuvaj mrežein klubu pomagal do zmage nad New Jerseyjem (3:2).24-letni ruski vratar se je januarja okužil z novim koronavirusom in izpustil 17 zaporednih tekem, sedaj pa je bil pripravljen na vrnitev in je na prvem nastopu po 17. januarju ustavil 19 strelov na svoja vrata.»Zanj je bila tekma zelo pomembna s psihičnega vidika. Poskušali smo mu pomagati z blokiranjem strelov in pametno igro v obrambi. Za mladega igralca, ki ni odigral dosti tekem, je bilo zelo pomembno, da se je takoj vrnil v gol in z zmago. Veseli smo zanj,« je povedal njegov soigralec in rojakTekma je bila zelo izenačena. Začelo se je z golomv 7. minuti za vodstvo New Jerseyja, za gostitelje pa je v 16. minuti izenačilPreostali zadetki so bili doseženi v drugi tretjini. Washington je prvič povedel v 23. minuti prek, tekmeci pa so odgovorili manj kot minuto kasneje z golomZmagovalca je v 34. minuti odločil veteran Ovečkin, ki je v protinapadu z močnim strelom natančno meril v levi kot.Washington je z 28 točkami na vrhu vzhodne divizije, njegov najbližji zasledovalec je Boston s 26 točkami.Chicago Blackhawks so se s 7:2 znesli nad Detroitom.Tekma bo ostala v lepem spominu domačemu napadalcu, ki je na svoji 996. tekmi za Chicago dosegel jubilejni 400. gol.Kane je stoti igralec v zgodovini lige s tem strelskim dosežkom in osmi med aktivnimi hokejisti. »Pri doseganju vseh teh mejnikov, 400 golov in prihajajoča 1000. tekma, je najpomembneje to, da si želiš doseči še več. Vznemirljivo jih je dosegati, vendar želiš igrati še bolje in pomagati ekipi po najboljših močeh,« je dejal Američan, ki je bil kot prvi izbran na naboru leta 2007.Za Chicago je dvakrat zadel, po enkrat pain, vratarpa je s 44 obrambami postavil osebni rekord.New York Rangers - Boston Bruins 1:4Buffalo Sabres - Philadelphia Flyers 0:3Nashville Predators - Columbus Blue Jackets 3:1New Jersey Devils - Washington Capitals 2:3New York Islanders - Pittsburgh Penguins 2:0Chicago Blackhawks - Detroit Red Wings 7:2