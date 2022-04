Washington osmič zapored v končnici, Kralji dihajo za vrat Plenilcem

Čeprav sinoči niso stopili na ledeno ploskev, so si nastop v končnici NHL zagotovili tudi hokejisti kluba Washington Capitals. Uslugo so jim naredili igralci moštva Toronto Maple Leafs, ki so premagali njihove tekmece New York Islanders (4:2). Zasedba iz ameriške metropole se bo tako osmič zapored potegovala za Stanleyjev pokal.

To je drugi najdaljši aktivni niz v najmočnejši hokejski ligi na svetu; daljšega imajo le Pittsburgh Penguins, ki bodo osemnajstič zapovrstjo sodelovali v izločilnih bojih. Washington se bo skušal v drugi krog prebiti prvič po letu 2018, ko so za prvi naslov prvaka v velikem finalu lige premagali Vegas Golden Knights.

Po zmagi Toronta, ki so bili uspešni kljub odsotnosti izvrstnega ameriškega strelca Austona Matthewsa, so znani vsi udeleženci končnice iz vzhodne konference NHL. Javorovi listi so z zmago postavili piko na i svoji najuspešnejši sezoni v rednem delu prvenstva, v katerem so prvič v zgodovini kluba nanizali 50 zmag. S 106 točkami v vzhodni konferenci držijo drugo mesto za Florido Panthers. Panterji so na krilih finskega novinca Antona Lundella, ki je zabil dva gola, v Detroitu s 6:1 nadigrali Red Wings in zmagali desetič zapored.

Toronto Maple Leafs tako uspešni v rednem delu NHL še niso bili. FOTO: Nick Turchiaro/Usa Today Sports

Zelo napet obračun za končnico se odvija v zahodni konferenci. Hokejisti Minnesote Wild so si kot četrti priigrali nastope v izločilnem delu lige po podaljšku, v katerem so svoje navijače razveseli z zmago nad San Jose Sharks (5:4). Tekmo je po minuti in petih sekundah dodatnega dela igre odločil Kanadčan Jared Spurgeon.

Na petem mestu so Edmonton Oilers (94 točk), med štirimi ekipami, ki imajo med 91 in 87 točk, pa so tudi Los Angeles Kings Anžeta Kopitarja (90). Kralji se bodo v noči na sredo po srednjeevropskem času v Anaheimu pomerili proti že odpisanim Račkom, ki so s 6:4 ugnali Columbus Blue Jackets.

Moštvu iz mesta angelov je šel na roko tudi izid dvoboja med Nashville Predators in St. Louis Blues, ki so v gosteh po sedmih golih v drugi tretjini zmagali z 8:3, tako da so Plenilci na lestvici ostali zgolj s točko naskoka pred Kralji.