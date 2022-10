Washington po preobratu do zmage nad Kopitarjevimi kralji

Po dveh tretjinah so Los Angeles Kings vodili z 2:0. Nato pa je domačinom uspel preobrat in zmaga s 4:3 je ostala doma. Anže Kopitar je odigral 20:57 minute tekme, v tem času pa v statistiko vpisal en strel na gol. Kralji so dobro začeli tekmo v dvorani Capital One Arena in po dveh delih tekme vodili z 2:0, ko sta za goste zadela Sean Durzi in Phillip Danault, dve podaji pa je vpisal Viktor Arvidsson. Po zadnjem odmoru pa so gostitelji na led zadrsali bolj odločno, izničili prednost in prišli do zmage s 4:3.

»V garderobi smo si rekli: 'Enkrat letos smo se že pobrali po takšnem zaostanku, lahko nam uspe še enkrat'. Odločno smo vstopili v zadnji del, nismo popuščali in imeli smo malo boljšo realizacijo, pa nam je uspelo. Neverjetno. Ključ do zmage je bil v tem, da smo vztrajali,« je po tekmi menil Marcus Johansson, ki je dosegel odločilni gol za zmago proti kraljem.

Prestolniki so na zelo podoben način v ponedeljek ugnali Vancouver, tokrat pa sta prednost gostov z zadetkoma izničila Nic Dowd in John Carlson, prednost je priigral Lars Eller, nato pa je – ko so kralji prek Viktorja Arvidssona izenačili na 3:3 – odločilni gol dosegel Johansson. Dmitrij Orlov je k zmagi dodal tri podaje, vratar Darcy Kuemper pa je zbral 21 obramb, vključno z nekaj izjemnimi v zadnji minuti tekme in pomagal Washingtonu do tretje zmage v sezoni.

Še vedno niso tam, kjer bi morali biti

Kralji pa so klonili kljub blesteči predstavi Arvidssona, dobro je branil Jonathan Quick, ki je zaustavil 28 od 32 strelov, vendar ni mogel preprečiti še drugega zaporednega poraza kraljev. Los Angeles je dobil prve tri gostujoče tekme, nato pa dvakrat izgubil in se v Kalifornijo vrača po slabi tekmi, na kateri je zapravil prednost dveh golov.

»Seveda z zadnjima dvema tekmama, v Pittsburghu in Washingtonu nismo zadovoljni,« je dejal trener kraljev Todd McLellan in razmišljal: »Ta tekma ni bila katastrofa, čeprav smo v tretji tretjini dopustili štiri gole in jo izgubili. Torej še vedno nismo tam, kjer bi morali biti, če sem povsem odkrit.«

Zdaj kralje čakajo tri tekme na domačem ledu. Prva že v ponedeljek, ko bodo gostili Tampo.