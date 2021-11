Washington razkadil hurikane, Minnesoti skalp prvakov

Washington Capitals so na obračunu s Carolina Hurricanes v Raleighu zapravili prednost dveh golov, nato pa je zmagoviti zadetek za ekipo iz prestolnice 2:55 minute pred koncem dvoboja ob igri z igralcem več na ledu dosegel Dmitrij Orlov. Aleksander Ovečkin in Aleksej Protas sta v razmaku 59 sekund zadela v drugi tretjini za Capitals, ki so zdaj zmagali že na devetih od zadnjih enajstih tekem. John Carlson je po dveh asistencah za končnih 4:2 zadel v prazno mrežo. Na treh od zadnjih štirih tekem je Washington vsaj enkrat zadel z igralcem več na ledu, tokrat je Orlov zadel le kakšno sekundo po tem, ko se je gostom iztekla prednost igre petih proti trem.

»Za nas je bil to izvrsten trenutek, da tekmo dobimo. V ta prostor sem poskušal priti in močno udariti,« je zmagoviti trenutek komentiral 30-letni Rus. Jesperi Kotkaniemi in Nino Niederreiter sta v zadnji tretjini izenačila, Niederreiter s prvim golom po 28. oktobru 6:28 minute pred koncem.

Z identičnim izidom je ekipa Minnesota Wild na domačem ledu snela skalp prvakov iz Tampe (4:2). Ryan Hartman je zadel že na tretji zaporedni tekmi, tokrat se je izkazal z zmagovitim golom (12. v sezoni) sredi zadnje tretjine, ko je bil izid še poravnan na 2:2. Divjaki iz St. Paula so najučinkovitejša ekipa lige, če upoštevamo rezultate zgolj od 2. novembra naprej, to je bila njihova tretja zaporedna zmaga.

Odločale so malenkosti

»Vsakič, ko se v prostoru dotakne ploščka, nekako doumevaš, da bo šel notri,« je dejal center Minnesote Nick Bjugstad. »Res se je dobro znašel v dresu Minnesote. Dober soigralec, čvrst igralec. Dvomim, da radi igrajo proti njemu. Za nas je ogromnega ogromnega pomena,« je dodal eden od strelcev domačih, zadela sta še Victor Rask in Marcus Foligno.

Corey Perry je dosegel drugi gol na zadnjih treh tekmah za Tampo, svojo strelsko sušo je po 10 tekmah brez gola prekinil Alex Killorn, ki je v drugi tretjini poravnal izid. Kirill Kaprizov se je izkazal s priborjenim ploščkom ob ogradi in podajo do Hartmana, ki se je mojstrsko obrnil in še lepše zadel mimo Andreja Vasiljevskega v vratih floridske ekipe po 9:15 igre v zadnji tretjini.

»Takšne strele v resnici želim le usmeriti proti golu, saj drsiš skupaj s ploščkom,« je komentiral Hartman. Vasilevski je sicer zbral 33 obramb, a ni uspel preprečiti drugega poraza na zadnjih osmih temah. »Tisti tretji gol je moja krivda. Iz nekega razloga sem mislil, da imajo v kotu tri fante in enega sem nekako pustil samega spredaj. Majhne razlike so nas na koncu drago stale, a mislim, da je bila na splošno dobra tekma,« je roko v opravičilo dvignil branilec Victor Hedman. Vratar domačih Cam Talbot je zbral 28 obramb.

Nedeljski izidi:

Carolina Hurricanes : Washington Capitals 2:4

Minnesota Wild : Tampa Bay Lightning 4:2

Boston Bruins : Vancouver Canucks 3:2

Chicago Blackhawks : San Jose Sharks 0:2

New Jersey Devils : Philadelphia Flyers 5:2

Anaheim Ducks : Toronto Maple Leafs 1:5

New York Rangers – New York Islanders (preloženo)