Z 1:0 do 4:1 in tretjega naslova

Hokejisti Tampe Bay so ubranili naslov v NHL. Na peti finalni tekmi so na domačem ledu premagali Montreal z minimalnih 1:0 in serijo na štiri zmage dobili s 4:1. Tampa je sicer Stanleyjev pokal osvojila tretjič.



Edini gol na tekmi je v 34. minuti zadel novinec Tampe Ross Colton.



Za najkoristnejšega igralca končnice je bil razglašen vratar prvakov Andrej Vasiljevski.



Nazadnje je naslov uspelo ubraniti Pittsburghu, ki je slavil v letih 2016 in 2017.



Tampa, ki je do prve lovorike prišla leta 2004, je naslov ubranila le devet mesecev po tem, ko je v mehurčku v Edmontonu v boju za Stanleyjev pokal po šestih tekmah premagala Dallas.

