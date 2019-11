Z Jagrovo številko 68 v derbiju zablestel Janez Orehek

Ljubljana



Najboljša tekma sezone doslej

Janez Orehek je z Brunicom uprizoril imeniten hokejski večer. FOTO: Blaž Samec

- Hokejisti SŽ Olimpije so si v lepi predstavi in obenem ponovitvi finala zadnje pomladi v AHL proti Brunicu prigarali nove tri točke in se utrdili na vrhu. V središču pozornosti sta bila dvakratni strelecin trener, ki je pri vodstvu z 1:0, a ob vidnem padcu zbranosti, s polminutnim odmorom sredi druge tretjine prebudil svoje moštvo. Jeseničani bodo danes (ob 20. uri) gostovali v Rittnu na Južnem Tirolskem.Ob prihodu v Tivoli se rednim obiskovalcem ni bilo mogoče izogniti spominom na zadnjo pomlad in nadvse spodobno finalno serijo med Olimpijo in Brunicom v finalu alpske lige. Takrat je kultna ljubljanska dvorana ponujala obris starih časov z vznesenimi navijači na hokejskih tekmah. Prek 3500 navzočih je nazadnje, na finalni tekmi št. 6, spodbujalo zeleno-bele h gladki zmagi s 6:2 in nato valu optimizma pred odločilno predstavo za pokal na Južnem Tirolskem, ki se je nato dejansko z zmaji vračal v Ljubljano.Sinoči se v Tivoliju niso tresle tribune, vseeno pa je tisoč gledalcev z obiskom potrdilo, da gre vendarle za tekmo višje ravni od večine dosedanjih v sezoni AHL In že prve minute so napovedale, da bosta vodilni moštvi tekmovanja imeli kaj pokazati. Kadar pač v Sloveniji gostuje eno od treh ali štirih moštev iz italijanskega vrha – podobno je bilo namreč tudi na tekmi Jesenic in Asiaga, najboljši doslej v sezoni na ledu Podmežakle –, ni pretiranega objokovanja ob odsotnosti EBEL.Olimpija se je resno lotila naloge proti nekaj razredov močnejšemu tekmecu, kot je bila ponedeljkova podružnična zasedba iz Linza (12:1) in tudi hitro spominjata na tisto nepozabno energijo iz ključnih predstav prejšnje sezone. Seveda je bilo treba ves čas ohranjati zbranost, volkovi iz Brunica niso prišli v Ljubljano, da bi postali plen domačih zmajev! Z lepo akcijo za vodilni gol so gostitelji napovedali lep večer, na dlani je bilo, da je tokrat na sporedu najboljša tekma dosedanjega dela tivolske tekmovalne jeseni.Med tistimi, ki so posebej opozorili nase, pa je bil tokrat Janez Orehek. Napadalec, star 22 let, pripada novemu valu hokejistov iz Ljubljanske kotline, igral je tudi pri Slaviji v Zalogu, ob pogledu na njegovo številko 68 na dresu misli pri priči uhajajo k legendarnemu češkemu asu. In podobno, kot je ta uradno izbran najboljši hokejist doslej na Češkem kraljeval na ledu s potezami odločitve, je tudi – kajpak na drugačni tekmovalni ravni – blestel Orehek. Mojstrsko je zmajem z natančnim strelom pod prečko priigral prednost dveh golov, nato še enkrat zadel in sklenil večer z imenitno osebno statistiko dveh golov in podaje – torej prispeval je delež k vsem trem domačim zadetkom. A tudi Brunico si je prislužil aplavz: ob znižanju na 1:2 in končnih 2:3 ni dovoljeval mirnega spanca Olimpiji. Toda ta je zdržala, rokopisu trenerja Gregorja Polončiča, očitno zelo obetavnega slovenskega stratega, iz tekme v tekmo pripada več pohval.»Z izjemo sedmih nezbranih minut smo lahko zadovoljni s prikazanim. Toda v tej zmagi ne moremo prav dolgo uživati, pred nami je že zahtevno gostovanje v Salzburgu, kjer bo treba z novimi tremi točkami potrditi mesto na vrhu,« je po koncu lepe predstave poudaril omenjeni Olimpijin trener.