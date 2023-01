Z Jeseničani ni lahkih tekem

V nadaljevanju preberite:

Domačega hokejskega prvenstva je tokrat konec že sredi januarja. Kako je kapetan prvakov Žiga Pance videl ta finale Olimpije in Jesenic, kaj si misli o številnih porazih v tej sezoni na ledenih ploskvah ICEHL, kako gleda na primerjavo med sedanjim moštvom in tistim iz prejšnje sezone in kako kot kapetan prenaša kritike?