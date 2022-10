Za četrto zmago je bila dovolj podaja

Los Angeles Kings so NHL v domači dvorani gostili prvake iz leta 2020 in 2021in finaliste iz minule sezone hokejiste Tampo Bay Lightning in slavili zmago s 4:2. Kapetan kraljev Anže Kopitar je bil podajalec pri četrtem zadetku gostiteljev v zadnji tretjini, ko je bil uspešen Adrian Kempe.

Pri Los Angelesu je gol in podajo dosegel Gabriel Vilardi, po enkrat sta zadela še Phillip Danault in Blake Lizotte, vratar Jonathan Quick pa je zaustavil 23 strelov. LA Kings so dosegli četrto zmago v osmi tekmi in so na četrtem mestu pacifiške skupine.

Naslednja tekma kralje čaka v petek, ko bodo v Los Angelesu gostovali še Winnipeg Jets.