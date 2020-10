FOTO:Za hokej je najbolj pomembno, da smo se spet vrnili na led

Ljubljana - Nova hokejska sezona, zdaj v prav posebnih razmerah, je odprla svoja vrata. V soboto jih bo še alpska liga (AHL) z velikim slovenskim derbijem Olimpije in Jesenic (Tivoli, 17.30). Dejan Kontrec, eden od vodilnih hokejistov v dobi samostojne Slovenije, je adrenalin derbija pogosto doživljal na ledu, zdaj je prvi operativec hokejske zveze. Z njim smo se pogovarjali o tem tekmovanju, današnji tekmi, hokejskih razmerah v regiji in preloženem svetovnem prvenstvu. Gospod Kontrec, sezona se je začela. Resda z zamudo in na pokalnem turnirju brez občinstva, pa vseeno. Kakšni so prve ocene iz vašega zornega kota?Vsi skupaj v ...