Za Olimpijo vendarle možnost skoka iz AHL na najvišjo raven

Dunaj - Tudi ob običajnih razmerah, torej brez zloveščega koronavirusa, bi bili hokejisti, vključno s slovenskimi, na stari celini zdaj na počitnicah. Te pa so napočile dva meseca prej, kot je bilo načrtovano, toda obenem je bila pomlad doslej že zelo aktivna za pisarni obeh naših klubov iz alpske lige, SIJ Acroni Jesenice in SŽ Olimpijo.



Pri slednji bodo morda naredili celo korak naprej od prvotnih načrtov te sezone. Od najvišje tekmovalni ravni v regiji, zdaj že nekdanje EBEL, katere uradno ime bo krojil novi pokrovitelj »bet-at-home«, se zaradi denarnih težav poslavlja Znojmo, edini češki klub v ligi, nova bo ekipa Bratislava Capitals, toda ob sedanjih 11 moštvih v tekmovanju je teoretično prostor še za eno zasedbo, ki bi tako zaokrožila sodo število udeležencev. Olimpije sprva po vstopu kluba iz slovaške metropole ni bilo v načrtu za prihajajočo sezono 2020/21, toda zdaj je tudi vodja tekmovanja Christian Feichtinger za najbolj brani avstrijski dnevnik Kronen Zeitung potrdil, da obstaja teoretična možnost priključitve Ljubljančanov: »Naš namen je bil štartati z 12 moštvi v sezono, Slovenci pa si želijo nazaj v ligo. Zdaj je Olimpija spet na čvrstih denarnih temeljih, dvorana Tivoli je obnovljena, seveda pa ne bomo za vsako ceno imeli ducata ekip,« je tudi opozoril omenjeni funkcionar, ki seveda ne more delati vsega na svojo roko. Za priključitev lanskoletnih slovenskih prvakov bi moralo glasovati vsaj dve tretjini obstoječih udeležencev tekmovanja.



Pri ljubljanskem klubu uradno niso še spregovorili o tej kratkoročni poti vrnitve med regionalno elito, res pa je, da si je novi športni direktor kluba Jože Kovač takšen cilj, če bo le proračunsko uresničljiv, začrtal za sezono 2021/22.