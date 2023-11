Za slovo od Madžarske tesen poraz z gostitelji

Slovenska hokejska reprezentanca je v zadnjem nastopu na pripravljalnem turnirju v Budimpešti izgubila Madžarsko s 3:4 (1:3, 0:0, 2:1). Še tretjič je na tekmah risov o zmagi odločal samo en gol. Z Italijo so izgubili z 0:1, Ukrajino pa premagali s 5:4.

Novembrski turnirji selektorjem že po tradiciji pomagajo pri spoznavanju igralcev V slovenski vrsti je bilo tokrat še bolj pomembno, saj je Edo Terglav novinec na selektorski klopi.

Na tretji tekmi je bil drugič v vratih Žan Us, ki je branil tudi proti Italiji, Luka Kolin je priložnost dobil proti Ukrajini. Današnji dvoboj je imel zelo dinamičen uvod. V prvih sedmih minutah so namreč padli kar štirje goli. Bolje so začeli gostje, Žan Jezovšek je po minuti in pol poskrbel za 1:0, toda sledil je trojni madžarski odgovor. Z zadetkom še v isti minuti, pa potem v tretji in sedmi so slovenski vzhodni sosedje prišli do pomembne prednosti 3:1.

Madžari pa niso imeli le razpoloženega napada na začetku tekme, pač pa tudi zelo ogretega vratarja. Adam Vay je bil namreč eden ključnih mož za zmago gostiteljev, saj je na koncu tekme zbral kar 45 obramb. Slovenci so se v celotni drugi tretjini zaman trudili, da bi se približali, so pa nato napade spremenili v zadetka v zadnji.

Selektor Edo Terglav je videl dobre in slabše trenutke svojih izbrancev. FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

Za znižanje je v 42. minuti poskrbel Matic Török, potem pa je Luka Maver sredi zadnje tretjine zadel za 3:3 in tekma je bila spet odprta. A so se vendarle veselili gostitelji, odločilni gol je dosegel Akos Mihaly v 52. minuti. Terglav je Usa že tri minute pred koncem potegnil iz vrat v poskusu izenačenja, toda sledila je kazen na slovenski strani in v zadnjih dveh minutah so Madžari ubranili svoj gol. Razmerje strelov je bilo sicer 48:28 za Slovenijo.

»Težak začetek tekme, noge niso bile prave, takrat se je naredila razlika. Po zaostanku so fantje pokazali značaj, verjeli smo do konca, imeli smo priložnosti, prevladovali v vseh tretjinah. Na koncu rezultat ni bil pozitiven, a igralci so naredili vse, kar smo se dogovorili. Lahko smo se veliko naučili in gremo s tega turnirja z dvignjenimi glavami,« je zadnjo tekmo ocenil Terglav.

»Mogoče je bilo na tekmah z Ukrajino in Madžarsko nekaj minut, ko nismo bili pravi in smo dobivali gole. A na splošno je bilo vse pravilno, zelo agresivno, dajali smo gole, pokazali smo značaj in ti tekmi sta bili dober primer, kako moramo igrati in kakšen hokej bomo igrali v prihodnosti,« je selektor dejal o učinku na celotnem turnirju.